إيتو يكشف عن المُرشح للفوز بكأس العالم للأندية 2020 قبل الآوان!

أكد النجم الكاميروني المعتزل صامويل إيتو أن بطولة كأس العالم للأندية، التي افتتحت اليوم الخميس بالعاصمة القطرية الدوحة، تعد بمثابة محطة هامة على طريق الإعداد نحو استضافة قطر نهائيات كأس العالم في العام المقبل.

وفي مقال كتبه إيتو للموقع الألكتروني الرسمي للجنة المنظمة لمونديال قطر 2022 اليوم، أشار نجم برشلونة الإسباني وإنتر الإيطالي السابق إلى أن فريق بايرن ميونخ الألماني (حامل لقب دوري أبطال أوروبا)، هو المرشح الأوفر حظًا للفوز بالنسخة الحالية لمونديال الأندية.

وكتب إيتو، سفير اللجنة العليا للمشاريع والإرث، اللجنة المنظمة لمونديال 2022 “شهدت الأعوام الماضية هيمنة بطل دوري أبطال أوروبا على لقب مونديال الأندية، وفي نسخة هذا العام، أتوقع أن يشق بايرن طريقه في البطولة بكل ثقة آملا في انتزاع اللقب”.

وأضاف إيتو “تضم تشكيلة الفريق البافاري خط هجوم شرس تصعب مواجهته، ويتقدمه النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي يعتبر أحد أفضل المهاجمين في العالم”.

وأوضح إيتو “سيصبح بايرن، في حال حصده لقب البطولة، الفريق الثاني بعد برشلونة في 2009 الذي يحسم الألقاب الستة المحلية والدولية لصالحه في موسم كروي واحد”.

ويحلم بايرن بتكرار إنجاز برشلونة، الذي حققه قبل 12 عامًا، بعدما توج الفريق البافاري بالدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي والسوبر المحلي في العام الماضي، وذلك من خلال الفوز بمونديال الأندية، الذي تأجل إقامته إلى شباط/فبراير الحالي بدلا من موعده المحدد سلفًا في ديسمبر من عام .2020

وأشار إيتو “رغم يقيني بأن بايرن هو المرشح الأوفر حظًا للفوز بهذه البطولة، إلا أني أعتقد بأن بالميراس البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية الذي توج بلقب كأس ليبرتادوريس منذ أيام، سيبذل قصارى جهده طامعًا باللقب القاري ليعيد أمجاد نادي كورينثيانز باوليستا البرازيلي الذي يعتبر آخر الفرق غير الأوروبية التي فازت بلقب البطولة في 2012”.

وأشاد إيتو باستعدادات قطر لاحتضان كأس العالم للأندية، حيث قال “إنني على ثقة أن قطر في كامل الاستعداد والجاهزية لاستضافة البطولة، وهي مسابقة على درجة كبيرة من الأهمية لدولة قطر على طريق الاستعداد لاستضافة كأس العالم في 2022”.

أكد إيتو “إنها تشكل منصة هامة تتيح صقل خبرات فرق العمل عبر استضافة هذا الحدث الكروي الهام، واكتساب المزيد من الخبرة، واختبار جاهزية الاستادات والمرافق الرياضية، وتقييم كافة العمليات التشغيلية المرتبطة بالبطولة، وإجراء التحسينات اللازمة التي تضمن تقديم تجربة مذهلة لنحو مليون ونصف المليون مشجع يتوقع قدومهم إلى الدوحة في 2022 لحضور منافسات المونديال”.

وتابع “رغم أن التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم جعلت الحضور الجماهيري في مباريات نسخة هذا العام من كأس العالم للأندية يقتصر على المشجعين من داخل قطر، وبنسبة محدودة من الطاقة الاستيعابية للملعبين المستضيفين لمباريات البطولة، إلا أنني على يقين تام بأن مدرجات استادات البطولة ستضج بهتافات المشجعين من عشاق كرة القدم في قطر”.

وكشف إيتو “أرى أن تشغيل ملعبي مونديال الأندية (ملعب أحمد بن علي المونديالي وملعب المدينة التعليمية) بنسبة 30% من طاقتها يصب في مصلحة اللاعبين الذين خاضوا موسمًا رياضيًا كاملًا في استادات خاوية من المشجعين”.

وواصل إيتو قائلًا “يتعين علينا جميعا أن نعي ونثمن حيثيات هذا التوجه، إذ تواصل اللجنة المحلية المنظمة للبطولة الليل بالنهار لاتخاذ كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، لضمان الحفاظ على أمن وسلامة المشجعين المتوقع حضورهم منافسات البطولة”.

وألمح النجم الكاميروني “تتضمن هذه التدابير الصحية الصارمة إلزام المشجعين بأرتداء الكمامات، والتقيد بالتباعد الجسدي داخل كل استاد وفي المناطق المحيطة به”.

وفي ختام مقاله، قال إيتو “من واقع تجربتي كلاعب سابق وسفير للجنة العليا، سيحظى لاعبو الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية هذا العام بفرصة خوض تجربة فريدة ستظل محفورة في أذهانهم ليسردوا تفاصيلها بعد أعوام من الآن للأجيال القادمة”.

يذكر أن النسخة الحالية لبطولة كأس العالم للأندية تضم كلا من الدحيل القطري، حامل لقب دوري نجوم قطر في الموسم الماضي، مُمثلًا عن الدولة المضيفة، والأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا، وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل آسيا، وتيجريس أونال المكسيكي بطل اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، بالإضافة إلى بايرن وبالميراس.