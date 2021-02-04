ليفربول يسقط في رقم سلبي لم يحدث منذ 37 عامًا في الدوري الانجليزي!

سقط حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفربول، على أرضه أمام برايتون بنتيجة (0-1)، مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ22 من البريميرليج.

وفشل ليفربول في استغلال الفرص التي سنحت له، ليتلقى هدفًا في الشوط الثاني، أحرزه لاعب وسط برايتون “ستيفن ألزاتي”، ما أدى لتجمد رصيد الريدز عند 40 نقطة، في المركز الرابع.

وبحسب شبكة “أوبتا سبورت” للإحصائيات الرياضية، فإن هذه المرة الأولى، التي يفشل فيها ليفربول في هز الشباك على أرضه، في 3 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي، منذ موسم 1983/84، وتحديدً في أكتوبر 1984.

حيث لم يسجل ليفربول أي هدف، على ملعب “آنفيلد” في الدوري الإنجليزي، في آخر 348 دقيقة لعبها هذا الموسم.

جدير بالذكر أن ليفربول يحل حاليًا في المركز الرابع بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، بفارق 7 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي (47 نقطة)، الذي لديه مباراة أقل، وفي حالة فوزه بها سيرتفع الفارق إلى 10 نقاط كاملة.