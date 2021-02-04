- 1/2
- 2/2
كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الستار عن قائمة الفريق المشاركة في الأدوار الإقصائية ببطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج).
وانتقل مانشستر يونايتد إلى مسابقة الدوري الأوروبي، عقب احتلاله المركز الثالث في مجموعته ببطولة دوري أبطال أوروبا، التي كانت تضم فرق أندية؛ باريس سان جيرمان الفرنسي، لايبزيج الألماني، وإسطنبول باشاك شهير التركي.
وبحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لنادي مانشستر يونايتد، جاءت قائمة الشياطين الحمر الأوروبية، كالتالي:
حراسة المرمى: ديفيد دي خيا، دين هندرسون، لي جرانت، ناثان بيشوب.
الدفاع: إريك بايلي، فيل جونز، فيكتور لينديلوف، هاري ماجواير، لوك شو، أليكس تيليس، أكسيل توانزيبي، آرون وان بيساكا.
الوسط: أماد ديالو، برونو فيرنانديز، فريدريكو رودريجز سانتوس “فريد”، دانيال جيمس، خوان ماتا، نيمانيا ماتيتش، سكوت مكتوميناي، بول بوجبا، دوني فان دي بيك.
الهجوم: إدينسون كافاني، أنتوني مارسيال، ماركوس راشفورد.
ويحق لمانشستر يونايتد إضافة لاعبين آخرين من القائمة الثانية التي تضم ماسون جرينوود وبراندون ويليامز.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يعلن قائمته في الدوري الاوروبي بعد خيبة ابطال اوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.