مانشستر يونايتد يعلن قائمته في الدوري الاوروبي بعد خيبة ابطال اوروبا

كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الستار عن قائمة الفريق المشاركة في الأدوار الإقصائية ببطولة الدوري الأوروبي (يوروبا ليج).

وانتقل مانشستر يونايتد إلى مسابقة الدوري الأوروبي، عقب احتلاله المركز الثالث في مجموعته ببطولة دوري أبطال أوروبا، التي كانت تضم فرق أندية؛ باريس سان جيرمان الفرنسي، لايبزيج الألماني، وإسطنبول باشاك شهير التركي.

وبحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لنادي مانشستر يونايتد، جاءت قائمة الشياطين الحمر الأوروبية، كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا، دين هندرسون، لي جرانت، ناثان بيشوب.

الدفاع: إريك بايلي، فيل جونز، فيكتور لينديلوف، هاري ماجواير، لوك شو، أليكس تيليس، أكسيل توانزيبي، آرون وان بيساكا.

الوسط: أماد ديالو، برونو فيرنانديز، فريدريكو رودريجز سانتوس “فريد”، دانيال جيمس، خوان ماتا، نيمانيا ماتيتش، سكوت مكتوميناي، بول بوجبا، دوني فان دي بيك.

الهجوم: إدينسون كافاني، أنتوني مارسيال، ماركوس راشفورد.

ويحق لمانشستر يونايتد إضافة لاعبين آخرين من القائمة الثانية التي تضم ماسون جرينوود وبراندون ويليامز.