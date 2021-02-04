بث مباشر | شاهد النصر والتعاون في الدوري السعودي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “النصر والتعاون” في إحدى مباريات اليوم الخميس 4-2-2021 ضمن الجولة 17 من الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”.

ينقل بث المباشر مباراة “النصر والتعاون” على قناة السعودية الرياضية 1، بصوت المعلق الرياضي السعودي “مشاري القرني”، كما ينقل على قناة السعودية الرياضية 1.

وتقام مواجهة النصر والتعاون على ملعب مدينة جامعة الملك سعود الرياضية (مرسول بارك)، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 20:15 بتوقيت السعودية، 19:15 بتوقيت مصر، 17:15 بتوقيت جرينتش.

تحسن نادي النصر كثيرًا تحت قيادة المدرب الكرواتي “ألين هورفات” إذ لم يتذوق العالمي طعم الخسارة في آخر 9 مباريات في جميع المسابقات، انتصر في 7، واحدة منها في كأس خادم الحرمين الشريفين، وتعادل في مباراتين، وحقق كأس السوبر السعودي على حساب غريمه “الهلال” منذ أيام قليلة.

وفي الدوري السعودي بالتحديد، فاز النصر في 5 مناسبات من آخر 7 مباريات، ويتواجد فارس نجد في المركز السابع برصيد 21 نقطة، جمعها من 15 مباراة، فاز في 6، وتعادل في 3، وتلقى 6 هزائم، وسجل لاعبوه 23 هدف، واستقبلت شباكه 26، ويمتلك العالمي مباراة مؤجلة من الجولة 16.

في المقابل، وقع التعاون في فخ التعادل أمام “الفيصلي” في الجولة الماضية، بعدما انتصر “ضمك” في المباراة قبل الماضية في المسابقة المحلية، ويتطلع للعودة إلى سكة الانتصارات من جديد عبر بوابة النصر اليوم.

ويحتل التعاون المركز الرابع في جدول الترتيب وفي رصيده 25 نقطة، جمعها من 16 مباراة، انتصر في 6 مناسبات، وتعادل في 7، وتعرض للخسارة 3 مرات، وسجل لاعبوه 13 هدف، واهتزت شباك 10 مرات.

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