شالكه يواصل تجميد موستافي في العزل الصحي خوفًا من كورونا لندن!

أعلن نادي شالكه الألماني اليوم الخميس أن المدافع شكودران موستافي المنضم حديثًا لصفوفه سيواصل الخضوع للعزل الصحي حتى غد الجمعة، وهو ما يعني تأخر قرار مشاركته مع الفريق مطلع الأسبوع المقبل.
ويلتقي شالكه صاحب المركز الثامن عشر الأخير في الدوري الألماني (بوندسليجا) مع لايبزج، صاحب المركز الثاني، مساء السبت في المرحلة العشرين من المسابقة.
وقال شالكه اليوم الخميس :”بعد مناقشات مع السلطات الصحية، تقرر أن يتأجل حسم النادي موقفه من مشاركة اللاعب في مباراة لايبزيج المقررة يوم السبت.”
وانضم موستافي إلى شالكه قادمًا من آرسنال الإنجليزي، وكان مُلزمًا بالخضوع للحجر الصحي لدى وصوله إلى ألمانيا قادمًا من بريطانيا.
وقال شالكه إن اللاعب يخضع للفحوص بشكل متكرر، ولكن تم السماح له فقط بتدريبات منفردة في ملعب التدريب.
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