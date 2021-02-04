بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم امام الدحيل في كأس العالم للاندية 2020 (انتهت)

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يُقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لـ مشاهدة مباراة الاهلي اليوم امام الدحيل في كأس العالم للاندية 2020، المقامة على الأراضي القطرية.
تنطلق قمة مباريات اليوم الخميس 4 فبراير 2021 بين الأهلي المصري والدحيل القطري في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، على ملعب المدينة التعليمية المونديالي.
ويُنقل هذا اللقاء على قناة بين سبورت القطرية HD1 بالاضافة إلى تردد قناة بين سبورت HD المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”.
كما ستقوم قنوات الكأس القطرية بنقل هذه المواجهة المرتقبة على قناة الكأس +3 بصوت المعلق الرياضي العماني “خليل البلوشي”، وعلى قناة الكأس +6 بصوت المعلق المصري “أحمد الطيب“.
ويسجل الأهلي المصري هذا العام مشاركته السادسة في تاريخ كأس العالم للأندية، في رقم قياسي غير مسبوق بالنسبة لأندية أفريقيا، أما الدحيل فيُشارك بصفته صاحب الضيافة بعد أن توج بلقب دوري نجوم قطر الموسم الماضي.
وسيتأهل الفائز من مباراة الاهلي والدحيل إلى نصف النهائي لملاقاة العملاق الألماني “بايرن ميونخ” حامل لقب دوري أبطال أوروبا، وذلك يوم 8 فبراير 2021 على ملعب أحمد بن علي المونديالي.
الاهلي 1-0 الدحيل
???? ملعب المدينة التعليمية المونديالي (الريان-قطر)
???? كأس العالم للأندية 2020 (دور الـ 8)
انتهت
بث مباشر الاهلي الدحيل
- أهلاً بكم في هذا البث المباشر دقيقة بدقيقة لمباراة القمة بين الاهلي والدحيل في مونديال الأندية.
- قم بتحديث هذه الصفحة أول بأول “ريفريش” كي تصلك كافة الأحداث أثناء سير اللعب..
- أصحبكم أعزائي المتابعين “محمود ماهر” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.
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تشكيلة الاهلي الاساسية: الشناوي – علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – محمد هاني – عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – والتر بواليا.
- بدلاء الاهلي اليوم: علي لطفي- مصطفى أحمد شوبير – أحمد رمضان بيكهام- محمد شريف-جونيور أجاي-أليو ديانج- أكرم توفيق – محمود كهربا-ياسر إبراهيم-سعد سمير – مروان محسن -صلاح محسن
- تشكيلة الدحيل الاساسية: صلاح زكريا حسن – محمد موسى عباس – مهدي بنعطية – بسام الراوي – أحمد ياسر المحمدي – إيدملسون – كريم بوضياف – سلطان حسين البريك – علي كريمي – مكاييل أولونجا – إدواردو – بيريرا رودريجيز
- يُدير هذا اللقاء حكم من جواتيمالا يُدعى “ماريو سكوبار”.
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الشوط الأول
- 10″ أول عشر دقائق في المباراة نارية وسريعة ، وفي اتجاه واحد فقط لصالح النادي الاهلي..يوجد انكماش كبير من جانب الدحيل.
- 20″ الدحيل لا يزال متوتر جدًا ولا وجود له في خط وسط الاهلي أبدًا..سيطرة مصرية تامة على مجريات الأمور..
- 22″ يوجد تسرع من جانب لاعبي الاهلي في التمرير بعد الوصول إلى حدود منطقة جزاء الدحيل.
- 27″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط الاهلي حمدي فتحي بعد تدخل قوي على بوضياف.
- 30″ جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول…الأهلي في المقدمة بهدف من تصويبة صاروخية للاعب الوسط حسين الشحات..
- 30″ ???? والتر بواليا قطع الكرة من بوضياف على حدود منطقة الجزاء، ليضعها أمام حسين الشحات الذي تسلم وسدد من حوالي 22 ياردة، لتذهب على أقصى يمين حارس المرمى.
- 34″ ???? أووووووووووووووه..مطالبات بركلة جزاء ضد مدافع الدحيل الذي لمس تسديدة محمد مجدي أفشة باليد داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم يرفض احتسبها بسبب قرب المسافة بين المدافع وأفشة.
- 35″ ???? بووووووووووووووم…حمدي فتحي يطلق تصويبة صاروخية من حوالي 25 ياردة تعلو العارضة بياردتين تقريبًا..
- 36″ ???? الأهلي يبحث عن الهدف الثاني بكل جدية، ويواصل الضغط على دفاعات الدحيل..
- 37″ ???? لا وجود لنادي الدحيل حتى هذه اللحظة.. فريق مستسلم تمامًا للضغط الاهلاوي الشرس في منطقة وسط الملعب وفي الثلث الأخير من الملعب.
- 38″ ❌ جوووووووول ملغي .. الحكم يلغي هدف للكونجولي والتر بواليا بداعي التسلل بنصف خطوة بعد انفراده بحارس المرمى..
- 38″ ???? تقنية الفار ألغت الهدف بعدما احتسبه حكم الراية وحكم الساحة الجواتيمالي.
- 40″ ???? نلعب في آخر خمس دقائق من الشوط الأول ولا تزال الافضلية لكبير مصر..
- 40″ الدحيل يتعرض للمزيد من الضغط ولا يستطيع الخروج بالكرة بشكل صحيح من الخلف إلى الأمام
- 45″ صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم مستحق للأهلي 1-0.
- ???? استراحـــــــــة
- ✅ استحواذ الاهلي على الكرة وصل لـ 64٪ مقابل 36٪ لفريق الدحيل صاحب الأرض والضيافة..
- ✅ الاهلي حصل على 3 ركنيات مقابل ركنية للدحيل، وحارس مرمى الدحيل تصدى لكرتين من الاهلي مقابل ولا كرة على مرمى الاهلي.
- ✅ عدد الفرص الخطيرة للاهلي وصل لـ 32 فرصة مقابل 16 فرصة للدحيل.
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الشوط الثاني
- ???? تغييران في بداية الشوط الثاني لفريق الدحيل لانعاش خط الهجوم بدخول المعز علي بدلاً من أولونجا، ومحمد مونتاري بدلاً من بسام الراوي.
- ❌ لا تغييرات في صفوف الأهلي ..
- 45″ صافرة بداية الشوط الثاني..
- 47″ فرصة مُبكرة لفريق الدحيل بعد عملية ثنائية بين المعز علي ومونتاري ، لكنها تنتهي إلى ركنية..
- 54″ ???? خروج حمدي فتحي ونزول آليو ديانج في تشكيلة الأهلي..
- 54″ يبدو أن موسيماني قلق من تعرض حمدي فتحي لبطاقة صفراء ثانية بعدما حصل في منتصف الشوط الأول على بطاقة بسبب حماس مفرط في تدخله على الخصم.
- 58″ الدحيل بدأ يستفيق بسبب ارتفاع عدد التمريرات الخاطئة من لاعبي الاهلي في وسط ملعبهم.. لكن الاسترجاع مثالي دائمًا من محمد هاني وبدر بانون.
- 60″ ???? بوووووووووووووووووووووووووووم…محمد مونتاري يراوغ أيمن أشرف ثم يصوب بقوة كبيرة على يسار الحارس محمد الشناوي الذي حاول الامساك بها لكنها أفلتت من يديه وخرجت ركنية بطريقة غريبة.
- 61″ ???? أوووووووووووووووووووووه…رأسية خطيرة من أحد مدافعي الدحيل بعد تلقيه كرة عرضية من ركنية أمسك بها محمد الشناوي بسهولة.
- 63″ دودو الرهيب يمر من على الرواق الأيسر وينجح في عبور محمد هاني الذي أضطر لعرقلته..
- 63″ تحسن كبير جدا وممتاز في مستوى وأداء الدحيل منذ بداية الشوط الثاني..
- 64″ ???? أوووووووووووووووووووه…إدميلسون يمر من جديد أمام محمد هاني ويمرر كرة عرضية خطيرة تجد محمد مونتاري الذي حولها بلمسة واحدة على أقصى يسار محمد الشناوي الذي طار عليها وأحكم سيطرته عليها بكلتا اليدين.
- 70″ ???? تغييران في الاهلي بنزول أكرم توفيق ومروان محسن بدلاً من طاهر محمد طاهر ووالتر بواليا.
- 73″ ???? تغيير ثالث في صفوف الدحيل بنزول “إسماعيل محمد” بدلاً من ياسر المحمدي.
- 78″ بووووووووووووووووووووووووم….آليو ديانج يمر ويتوغل من العمق الدفاعي لنادي الدحيل ثم يطلق تصويبة أرضية زاحفة جميلة تمر بمحازاة القائم الأيمن بقليل .. يا لها من تصويبة كادت تجعلها 2-0 للأهلي..
- 79″ أووووووووووووووووووووووووووووه…حارس الاهلي محمد الشناوي يتصدى لرأسية صاروخية من اللاعب البديل محمد مونتاري الذي تلقى تمريرة عرضية جميلة من الجهة اليمنى ، ومن مسافة 16 ياردة حول مونتاري الكرة برأسه بشكل مذهل على أقصى الزاوية اليسرى، لكن الشناوي ارتمى عليها وأبعدها ركنية..
- 79″ الأهلي يخسر الكرة بسهولة وسط نشاط غير عادي من لاعبي الدحيل..
- 80″ نلعب في آخر 10 دقائق من المباراة، والتأهل قريب للأهلي..
- 82″ ???? تغيير رابع للأهلي بنزول “صلاح محسن” بدلاً من حسين الشحات..
- 82″ ???? تغيير رابع للدحيل بنزول “لويز” بدلاً من علي كريمي.
- 85″ ???? بطاقة صفراء ضد مدافع الدحيل مهدي بنعطية.
- 89″ ???? بطاقة صفراء ضد مدافع الاهلي محمد هاني الذي عانى الأمرين أمام إدميلسون على مدار الشوط الثاني
- 90″ الحكم يضيف 6 دقائق كاملة كوقت بدل من ضائع.
- 91″ مروان محسن يقطع الكرة من مدافع الدحيل لكن سوء تفاهم بينه وبين آليو ديانج يضيع فرصة انفراد صريح على الأهلي
- 93″ الأهلي يتفنن في إهدار الوقت المتبقي عن طريق الحصول على عدة ركلات ركنية..
- 94″ ركلة ركنية تنفذ بشكل رائع من علي معلول ، لكن صلاح محسن يفشل في استغلالها
- 96″ ???? أخيرًا صافرة نهاية المباراة بفوز الأهلي 1-0 وتأهله إلى نصف النهائي لملاقاة بايرن ميونخ الألماني.
- مبروك لعشاق كبير أفريقيا والعرب الأهلي المصري هذا التأهل المستحق.
- الأهلي لعب شوط أول مذهل وكان يستحق انهاءه متقدمًا بثلاثة أهداف على الأقل.
- نراكم في مباراة نصف النهائي..
- إلى اللقاء
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