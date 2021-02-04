بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي اليوم امام الدحيل في كأس العالم للاندية 2020 (انتهت)

يُقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لـ مشاهدة مباراة الاهلي اليوم امام الدحيل في كأس العالم للاندية 2020، المقامة على الأراضي القطرية.

تنطلق قمة مباريات اليوم الخميس 4 فبراير 2021 بين الأهلي المصري والدحيل القطري في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينيتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية، على ملعب المدينة التعليمية المونديالي.

ويُنقل هذا اللقاء على قناة بين سبورت القطرية HD1 بالاضافة إلى تردد قناة بين سبورت HD المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات، بصوت المعلق الرياضي الجزائري “حفيظ دراجي”.

كما ستقوم قنوات الكأس القطرية بنقل هذه المواجهة المرتقبة على قناة الكأس +3 بصوت المعلق الرياضي العماني “خليل البلوشي”، وعلى قناة الكأس +6 بصوت المعلق المصري “أحمد الطيب“.

ويسجل الأهلي المصري هذا العام مشاركته السادسة في تاريخ كأس العالم للأندية، في رقم قياسي غير مسبوق بالنسبة لأندية أفريقيا، أما الدحيل فيُشارك بصفته صاحب الضيافة بعد أن توج بلقب دوري نجوم قطر الموسم الماضي.

وسيتأهل الفائز من مباراة الاهلي والدحيل إلى نصف النهائي لملاقاة العملاق الألماني “بايرن ميونخ” حامل لقب دوري أبطال أوروبا، وذلك يوم 8 فبراير 2021 على ملعب أحمد بن علي المونديالي.

الاهلي 1-0 الدحيل

???? ملعب المدينة التعليمية المونديالي (الريان-قطر)

???? كأس العالم للأندية 2020 (دور الـ 8)

انتهت

بث مباشر الاهلي الدحيل

أهلاً بكم في هذا البث المباشر دقيقة بدقيقة لمباراة القمة بين الاهلي والدحيل في مونديال الأندية.

قم بتحديث هذه الصفحة أول بأول “ريفريش” كي تصلك كافة الأحداث أثناء سير اللعب..

كي تصلك كافة الأحداث أثناء سير اللعب.. أصحبكم أعزائي المتابعين “ محمود ماهر ” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365.

” من مركز البث المباشر بموقع الخليج 365. تشكيلة الاهلي الاساسية: الشناوي – علي معلول – أيمن أشرف – بدر بانون – محمد هاني – عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – حسين الشحات – والتر بواليا.

بدلاء الاهلي اليوم: علي لطفي- مصطفى أحمد شوبير – أحمد رمضان بيكهام- محمد شريف-جونيور أجاي-أليو ديانج- أكرم توفيق – محمود كهربا-ياسر إبراهيم-سعد سمير – مروان محسن -صلاح محسن

علي لطفي- مصطفى أحمد شوبير – أحمد رمضان بيكهام- محمد شريف-جونيور أجاي-أليو ديانج- أكرم توفيق – محمود كهربا-ياسر إبراهيم-سعد سمير – مروان محسن -صلاح محسن تشكيلة الدحيل الاساسية : صلاح زكريا حسن – محمد موسى عباس – مهدي بنعطية – بسام الراوي – أحمد ياسر المحمدي – إيدملسون – كريم بوضياف – سلطان حسين البريك – علي كريمي – مكاييل أولونجا – إدواردو – بيريرا رودريجيز

: صلاح زكريا حسن – محمد موسى عباس – مهدي بنعطية – بسام الراوي – أحمد ياسر المحمدي – إيدملسون – كريم بوضياف – سلطان حسين البريك – علي كريمي – مكاييل أولونجا – إدواردو – بيريرا رودريجيز يُدير هذا اللقاء حكم من جواتيمالا يُدعى “ماريو سكوبار”.

الشوط الأول

10″ أول عشر دقائق في المباراة نارية وسريعة ، وفي اتجاه واحد فقط لصالح النادي الاهلي..يوجد انكماش كبير من جانب الدحيل.

20″ الدحيل لا يزال متوتر جدًا ولا وجود له في خط وسط الاهلي أبدًا..سيطرة مصرية تامة على مجريات الأمور..

22″ يوجد تسرع من جانب لاعبي الاهلي في التمرير بعد الوصول إلى حدود منطقة جزاء الدحيل.

27″ ???? بطاقة صفراء للاعب وسط الاهلي حمدي فتحي بعد تدخل قوي على بوضياف.

30″ جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول …الأهلي في المقدمة بهدف من تصويبة صاروخية للاعب الوسط حسين الشحات..

…الأهلي في المقدمة بهدف من تصويبة صاروخية للاعب الوسط حسين الشحات.. 30″ ???? والتر بواليا قطع الكرة من بوضياف على حدود منطقة الجزاء، ليضعها أمام حسين الشحات الذي تسلم وسدد من حوالي 22 ياردة، لتذهب على أقصى يمين حارس المرمى.