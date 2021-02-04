الأهلي يتخطّى الدحيل ويلاقي بايرن ميونيخ في نصف نهائي مونديال الأندية

تأهل الأهلي المصري إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية FIFA قطر 2020™ إثر فوزه الصعب على الدحيل القطري بهدف دون رد اليوم الخميس ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة العالمية.



ووقّع حسين الشحات هدف المباراة الوحيد مع مطلع الدقيقة 30.



ويواجه الأهلي في نصف النهائي بايرن ميونيخ الألماني الاثنين المقبل على ملعب أحمد بن علي المونديالي.

