شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك يطالب بترحيل لاعبي الدحيل من قطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شن تامر عبدالحميد دونجا لاعب نادي للزمالك ومنتخب مصر السابق هجوما لاذعا علي فريق الدحيل القطري بعد المستوي السيء الذي ظهروا به في مباراتهم أمام الاهلي بمونديال الأندية

وطالب دونجا بترحيل لاعبي الدحيل من قطر بعد المباراة عقابًا لهم علي سوء الاداء والمستوي

وكتب دونجا علي صفحته علي توتير: "‏والله فريق الدحيل ده لو خسروا او كسبوا لازم يترحلوا من قطر".