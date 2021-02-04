شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي تحيي ذكرى شهداء الزمالك في قطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرصت جماهير الأهلي، على إحياء ذكرى شهداء نادي الزمالك، خلال مباراة الفريق المصري ضد الدحيل القطري، مساء اليوم الخميس، في كأس العالم للأندية.

رفعت الجماهير، الهواتف المحمولة مع الدقيقة 20 من عمر المباراة، التي يستضيفها ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة.وهتفت جماهير الأهلي "في الجنة يا شهيد"، تخليدًا لذكرى شهداء الزمالك الذين يبلغ عددهم 20 مشجعا.