فليك: أردت بقاء ريتشاردز قبل إبرام صفقة الإعارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

كشف هاينز فليك، مدرب فريق ​بايرن ميونيخ​، أنه كان يتطلع إلى إبقاء اللاعب الشاب كريس ريتشاردز ضمن صفوف الفريق قبل أن تكتمل صفقة الإعارة إلى فريق هوفنهايم.



وقال فليك: "كنت أرغب في الاحتفاظ بريتشاردز حتى نهاية هذا الموسم، لكن هذه الخطوة ستكون جيدة بالنسبة له حتى يتمكن من مواصلة التحسن كلاعب".

وأضاف: "بايرن ميونيخ فعل هذا في الماضي مع كل من فيليب لام ودافيد ألابا، اللذين تم إعارتهما إلى فرق أخرى وعندما عادا كان لهما تأثير كبير".