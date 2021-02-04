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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فليك: أردت بقاء ريتشاردز قبل إبرام صفقة الإعارة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021
كشف هاينز فليك، مدرب فريق بايرن ميونيخ، أنه كان يتطلع إلى إبقاء اللاعب الشاب كريس ريتشاردز ضمن صفوف الفريق قبل أن تكتمل صفقة الإعارة إلى فريق هوفنهايم.
وقال فليك: "كنت أرغب في الاحتفاظ بريتشاردز حتى نهاية هذا الموسم، لكن هذه الخطوة ستكون جيدة بالنسبة له حتى يتمكن من مواصلة التحسن كلاعب".
وأضاف: "بايرن ميونيخ فعل هذا في الماضي مع كل من فيليب لام ودافيد ألابا، اللذين تم إعارتهما إلى فرق أخرى وعندما عادا كان لهما تأثير كبير".