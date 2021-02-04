الدوري الاماراتي: الشارقة يتمسك بالصدارة رغم التعادل مع الوحدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

حافظ ​الشارقة​ على موقعه في صدارة الترتيب العام رغم تعادله مع مضيفه ​الوحدة​ 1-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على استاد آل نهيان بنادي الوحدة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من ​دوري الخليج العربي​ الاماراتي لكرة القدم.



وإفتتح لوان مارتينز بيريرا التسجيل للشارقة في الدقيقة الثلاثين من عمر اللقاء ونجح الضيوف بالحفاظ على تقدمهم حتى نهاية الشوط الأول.

ومع إنطلاقة الشوط الثاني أدرك المهاجم السوري عمر خريبين التعادل للوحدة (48) لتستمر النتيجة على حالها حتى نهاية المباراة.

ورفع الشارقة رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة فيما رفع الوحدة رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس.