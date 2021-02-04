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الشباب السعودي يتعاقد مع مهاجم اليونايتد السابق

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

اعلن نادي ​الشباب​ السعودي التعاقد مع النيجيري أوديون إيغالو لمدة موسمين ونصف تنتهي بنهاية موسم 2022-2023.

إيغالو قضى العام الماضي معارًا إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي الذي خاض معه 23 مباراة سجل خلالها خمسة أهداف وصنع هدفًا واحدًا.

وسبق لصاحب الـ31 عامًا أن لعب لعدة أندية أوروبية بخلاف الشياطين الحمر كأودينيزي الإيطالي وغرناطة الإسباني، وواتفورد الإنكليزي.

ودخل الشباب في مفاوضات مع دييغو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني السابق الذي فسخ عقده مع ناديه لكن اللاعب رفض العرض السعودي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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