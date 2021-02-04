دورتموند يترقب وضع اونانا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

أفادت تقارير صحفية أن نادي بوروسيا ​دورتموند​ أبدى اهتمامه بحارس ​أياكس​ أندريه ​أونانا​، الذي لم يتبق سوى عام واحد على إنتهاء عقده الحالي مع بطل هولندا.



ويعتبر الحارس البالغ من العمر 24 عامًا على أنه أحد أفضل حراس المرمى المتاحين في السوق الصيفي، حيث يحرص نادي أمستردام على عدم خسارته مجانا في عام 2022 عند انتهاء عقده.

كما أبدى كل من ​تشيلسي​ وتوتنهام وبرشلونة اهتمامًا بالماضي، لكن لم يظهروا بعد ذلك أي نية للحصول على الكاميروني الدولي.