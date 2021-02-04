الدوري السعودي: الاتحاد يقلب الطاولة على الفتح ويدك شباكه برباعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

حوّل ​الاتحاد​ تأخره 0-1 أمام ضيفه ​الفتح​ إلى فوز عريض 4-1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من ​دوري كأس الأمير محمد بن سلمان​ لكرة القدم.



وإفتتح ميتشيل تي فريدي التسجيل للفتح بعد دقيقتين على إنطلاقة اللقاء إلا أن فهد المولد أدرك التعادل بعدها بسبع دقائق ليعود الكساندر بربوفيتش ويضع فريقه في المقدمة بهدفه في الدقيقة 31 لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 2-1.

وفي الشوط الثاني سجل بربوفيتش هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه (51) قبل أن يختتم هارون كامارا مسلسل أهداف الاتحاد في الدقيقة 90.