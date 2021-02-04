مارادونا وروسي حاضران في مونديال الاندية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

قدمت اللجنة المنظمة لمونديال الأندية التحية للنجمين الراحلين الإيطالي باولو روسي هداف كأس العالم 1982 والأرجنتيني دييغو ​مارادونا​ بملعب المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة.



واستغلت اللجنة الفترة قبل مباراة الدحيل القطري مع الأهلي المصري في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لتكريم النجمين.

وعرضت لقطات للنجمين تضمنت مجموعة من الأهداف التي سجلها كل منهما سواء مع إيطاليا أو الأرجنتين

يذكر ان النجمين وافتهما المنية في 2020 بعد ان ابدعا وقدما للجماهير افضل اللقطات وحققوا ابرز الارقام العالمية.