آرسنال يؤكد رفض إستئنافه من الاتحاد الانكليزي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

أشار نادي ​آرسنال​ إلى أن ​الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم​، رفض الاستئناف المُقدم من الغانرز بشأن البطاقة الحمراء التي تلقاها مدافعه ​ديفيد لويز​، وطُرد على إثرها خلال مواجهة وولفرهامبتون 1-2 ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الانكليزي الممتاز.



وأوضح آرسنال في بيان: "أكد لنا اتحاد الكرة أن البطاقة الحمراء الممنوحة لديفيد لويز الثلاثاء ضد وولفرهامبتون واندرارز ستبقى قائمة".

وأضاف: "عملنا بجد لإلغاء البطاقة الحمراء، وقدمنا قضيتنا إلى اتحاد الكرة لكننا نشعر بخيبة أمل لأن استئنافنا لم ينجح، نقبل قرار الاتحاد ونواصل استعداداتنا لمباراة أستون فيلا".