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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آرسنال يؤكد رفض إستئنافه من الاتحاد الانكليزي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021
أشار نادي آرسنال إلى أن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم، رفض الاستئناف المُقدم من الغانرز بشأن البطاقة الحمراء التي تلقاها مدافعه ديفيد لويز، وطُرد على إثرها خلال مواجهة وولفرهامبتون 1-2 ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الانكليزي الممتاز.
وأوضح آرسنال في بيان: "أكد لنا اتحاد الكرة أن البطاقة الحمراء الممنوحة لديفيد لويز الثلاثاء ضد وولفرهامبتون واندرارز ستبقى قائمة".
وأضاف: "عملنا بجد لإلغاء البطاقة الحمراء، وقدمنا قضيتنا إلى اتحاد الكرة لكننا نشعر بخيبة أمل لأن استئنافنا لم ينجح، نقبل قرار الاتحاد ونواصل استعداداتنا لمباراة أستون فيلا".