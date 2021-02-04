اخبار الرياضه

آرسنال يؤكد رفض إستئنافه من الاتحاد الانكليزي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر آرسنال يؤكد رفض إستئنافه من الاتحاد الانكليزي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

أشار نادي ​آرسنال​ إلى أن ​الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم​، رفض الاستئناف المُقدم من الغانرز بشأن البطاقة الحمراء التي تلقاها مدافعه ​ديفيد لويز​، وطُرد على إثرها خلال مواجهة وولفرهامبتون 1-2 ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الانكليزي الممتاز.

وأوضح آرسنال في بيان: "أكد لنا اتحاد الكرة أن البطاقة الحمراء الممنوحة لديفيد لويز الثلاثاء ضد وولفرهامبتون واندرارز ستبقى قائمة".

وأضاف: "عملنا بجد لإلغاء البطاقة الحمراء، وقدمنا قضيتنا إلى اتحاد الكرة لكننا نشعر بخيبة أمل لأن استئنافنا لم ينجح، نقبل قرار الاتحاد ونواصل استعداداتنا لمباراة أستون فيلا".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا