جينياك يسجل ثنائية مميزة ويحقق رقم مميز في مونديال الاندية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

ضمن منافسات دور ربع نهائي ​بطولة العالم للاندية​ لكرة القدم، قاد القناص الفرنسي الدولي ​أندري بيير جينياك​ فريق ​​تيغريس اونال​​ المكسيكي لتحقيق الانتصار بنتيجة 2 - 1 امام فريق ​​اولسان هيونداي​​ الكوري الجنوبي في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي، محققاً رقم مميز في مونديال الاندية سيتذكره في مسيرته الكروية.

