- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جينياك يسجل ثنائية مميزة ويحقق رقم مميز في مونديال الاندية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021
ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة العالم للاندية لكرة القدم، قاد القناص الفرنسي الدولي أندري بيير جينياك فريق تيغريس اونال المكسيكي لتحقيق الانتصار بنتيجة 2 - 1 امام فريق اولسان هيونداي الكوري الجنوبي في اللقاء الذي اقيم على ارض ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي، محققاً رقم مميز في مونديال الاندية سيتذكره في مسيرته الكروية.
فقد سجل ثنائية الفريق المكسيكي اللاعب المتألق أندري بيير جينياك في الدقيقتين 38 و45 ليحمل هدفه الاول الرقم 400 في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية.