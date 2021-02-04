الدوري السعودي: أبها يخطف فوزاً قاتلاً من معقل الهلال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 فبراير 2021

خطف أبها فوزاً قاتلاً من معقل مضيفه ​الهلال​ 3-2 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من ​دوري كأس الأمير محمد بن سلمان​ لكرة القدم.



وإفتتح رياض محمد شراحيلي التسجيل للضيوف في الدقيقة الحادية عشر من عمر اللقاء إلا أن صالح الشهري أدرك التعادل للهلال بعدها بدقيقتين فقط لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وفي الشوط الثاني وضع أندريه كاريلو أصحاب الأرض في المقدمة بهدفه في الدقيقة 67 إلا أن مهدى جيان تاهرات عادل الأرقام من جديد في الدقيقة 75 قبل أن يعود سعيد بوقير ويخطف هدف الفوز القاتل لأبها في الدقيقة 90+7.