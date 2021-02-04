شكرا لقرائتكم خبر عن «السماوي» يقلب الطاولة على «الذئاب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

قلب بني ياس تأخره أمام ضيفه الفجيرة بهدف في الشوط الأول إلى فوز 2-1 في مباراتهما ضمن الجولة 15 من دوري الخليج العربي على استاد الشامخة.

واحتفظ «السماوي» بالمركز الثالث بعد رفع غلته إلى 29 نقطة، بينما بقي الفجيرة وصيفاً للقاع برصيد 7 نقاط.

احتاج الوافد الجديد البرازيلي دوجلاس كوتينيو، إلى 13 دقيقة فقط ليسجل أول أهدافه من أول مباراة مع «الذئاب»، قبل أن ينجح المدافع حسن المحرمي من تعديل النتيجة لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 48

وساعد البرازيلي جواو بيدرو، فريقه بني ياس من صنع أول «ريمونتادا» في الموسم بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 71.

شكل أصحاب ملعب المباراة في بداية اللقاء ضغطاً هجومياً مكثفاً على مرمى الضيوف الذين هزوا شباك مضيفهم من دون الحاجة إلى الدخول في منطقة جزاء بني ياس بعد أن أطلق البرازيلي كوتينيو، الكرة بتسديدة قوية سكنت سقف المرمى على يسار الحارس فهد الظنحاني.

وشهد الشوط الأول، إثارة للجدل بسبب الحالة التحكيمية في الدقيقة الرابعة عندما طالب بني ياس بركلة جزاء لم يحتسبها الحكم عادل النقبي.

وبعد العودة من غرفة الملابس دفع الروماني إيسيلا مدرب بني ياس بالبديل أحمد أبو ناموس مكان شاهين الدرمكي من أجل تكثيف الهجوم، وأتى الحل من قلب الدفاع حسن المحرمي الذي ارتقى عالياً لكرة معكوسة لعبها سلطان الشامسي من ركلة ركنية مسجلاً الهدف الرابع في مسيرته والأول له هذا الموسم.

وارتقى البرازيلي بيدرو لعكسية أحمد أبو ناموس النموذجية بضربة رأسية قوية على شمال الحارس عبدالله التميمي ليفوز بني ياس على الفجيرة 2-1.