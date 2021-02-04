اجتماع طارئ لعمومية السباحة لمناقشة تعديلات «فينا»

دبي: مسعد عبد الوهاب

تعقد الجمعية العمومية لاتحاد السباحة وكرة الماء والغطس، اجتماعاً غير عادي يوم 20 فبراير/شباط الجاري، بناء على طلب من الأندية لمناقشة التعديلات والإضافات التي طلب الاتحاد الدولي للسباحة إدخالها على النظام الأساسي ولائحة الانتخابات المعدلة والمعتمدة أصلاً من الجمعية العمومية للاتحاد في اجتماعها غير العادي الذي عقد يوم الخامس من سبتمبر/أيلول الماضي.

وسيقتصر جدول أعمال العمومية على بند واحد هو مناقشة التعديلات والإضافات التي طلبها «فينا» وتخص بعض بنود المواد المتعلقة باختصاصات الجمعية العمومية غير العادية، والجمعية العمومية الانتخابية، علاوة على لائحة الانتخابات فيما يخص إنزال سقف المؤهل الدراسي للمرشح لرئاسة الاتحاد من مؤهل جامعي إلى الثانوية العامة.

وعلم «الخليج الرياضي» بأن الجمعية العمومية ستطلب خلال الاجتماع من إدارة الاتحاد تقديم مبررات مدعومة بنصوص من ميثاق اللجنة الأولمبية الدولية، علاوة على الميثاق الأولمبي الوطني، تبين ما إذا كان من حق الاتحاد الدولي للسباحة «فينا» إدخال التعديلات التي طلبها «إلزامياً» على النظام الأساسي ولائحة الانتخابات بعد أن اعتمدتهما العمومية من عدمه.

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العمومية لاتحاد السباحة، كانت اعتمدت في اجتماعها غير العادي الذي عقد يوم الخامس من سبتمبر/أيلول الماضي، لائحة النظام متضمنة تحديد سقف المؤهل الدراسي بـ (بكالوريوس - دبلوم عال أو ما يعادلها) كما قررت استبعاد من أمضوا دورتين متتاليتين أو منفصلتين في رئاسة وعضوية الاتحاد من الترشح لدورة ثالثة على أن يصار للتنفيذ اعتباراً من الدورة المقبلة 2020 - 2024، علماً بأن الاتحاد الدولي كان أوقف انتخابات اتحاد الإمارات للسباحة التي كانت مقررة في 21 من أكتوبر الماضي بسبب عدم اعتماد النظام الأساسي المتضمن لائحة الانتخابات من قبله.