شكرا لقرائتكم خبر عن منتسبو الذيد يتلقون الجرعة الثانية من لقاح كوفيد -19 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أنجز نادي الذيد خلال فترة زمنية مهمة، تطعيم كافة فرقه الرياضية وأطقمه الرياضية والإدارية، وكذلك موظفوه وكافة عماله وفئاته المساندة من الجرعة الثانية من لقاح كوفيد -19.

وأنهى النادي التطعيم بعد أن توجه آخر فوج إلى مقر مجلس ضاحية البستان بالذيد، لتلقي الجرعة الثانية بمقر المجلس، في إطار التعاون بين إدارة النادي ومجلس ضاحية البستان بدائرة شؤون الضواحي والقرى، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع .

وأكد سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس الإدارة، أن النادي وبتكاتف من مجلس الإدارة وكافة فرقه وموظفيه وعماله، أطلق مبادرته للتطعيم تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير وخلق بيئة عمل آمنة وصحية في نادي الذيد، من خلال اتباع كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمواجهة الجائحة وتوفير أعلى مستويات السلامة، حرصاً على سلامة الرياضيين والموظفين في ظل الظروف والتحديات التي يعيشها العالم حالياً، جراء تفشي فيروس «كورونا».