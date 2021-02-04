سيطرة أهلاوية.. وهدف للشحات والحكم يلغي هدفا لـ «والتر بواليا».. تفاصيل الشوط الأول للأهلي أمام الدحيل القطري

الشارقة - اميمة ياسر - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والدحيل القطري المقامة حالياً على ملعب المدينة التعليمية في إنطلاقة مشوار الفريقين بكأس العالم للأندية التي أنطلقت عصر اليوم ،الخميس، وتسمر حتى 11 فبراير الجاري، بتقدم الأهلي بهدف سجله حسين الشحات في الدقيقة 30 .

جاء تشكيل الأهلي للمباراة كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمي و محمد هاني وايمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا .

ويأتي علي مقاعد البدلاء كل من علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف وجونيور أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومحمود كهربا وياسر إبراهيم وسعد سمير ومروان محسن وصلاح محسن ومصطفي شوبير.

فيما لعب الدحيل بتشكيل ، مكوّن من :علي صالح زكريا ، محمد موسى - بسام الراوي - مهدي بن عطيه - احمد ياسر المحمدي وإدميلسون، كريم بوضياف، على كريمي، سلطان البريك ، اولونجا و دودو

بدأت المباراة بشكل حماسي من جانب الفيقين وهاجم بطلا مصر وقطر منذ البداية لكن دون فاعلية هجومية بعدما أحكم دفاع الفريقين الرقابة على مفانيح اللعب وأن كان الأهلي هو الأخطر.

وشهدت الدقيقة العاشرة أول فرصة خطرة حقيقية للأهلي بعدما راوغ حسين الشحات دفاع الدحيل وكادت تصل إلى بواليا لكن دفاع الفريق القطري تدخل وأنقذ الموقف.

هدأت المباراة وتراجع أداء الفريقين وأن كان اللعب الحماسي هو الذي فرض نفسه على أداء الفريقين ونال حمدي فتحي بطاقة صفراء للخشونة ، ونجح حسين الشحات في إستخلاص كرة من دفاع الدفاع وسجل هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 30

ضغط الأهلي على المنافس القطري وسيطر على أجواء المباراة والغى الحكم هدف سجله بواليا في الدقيقة 38 بداعي التسلل..في الدقائق الأخيرة نشط الدحيل وحاول تسجيل هدف التعادل كما ضغط الأهلي بُغية تسجيل هدف ثانً، لمن الشوط ينتهي بتقدم الأهلي بهدف حسين الشحات.

حرصت جماهير الأهلي الموجودة بملعب المدينة التعليمية، على الهتاف للاعبي الأهلي فور ‏وصولهم إلى أرض الملعب،‏ حيث حيّت الجماهير الموجودة في المدرجات اللاعبين، وذلك قبل انطلاق مباراة ‏الدحيل القطري في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، التي تنطلق في السابعة ‏والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة.‏

وحرصت الجماهير على النداء على لاعبي الفريق، وطالبتهم بتقديم أداء قوي، والفوز على الفريق القطري، والصعود للدور التالي لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ورد لاعبو الأهلي الهتاف للجماهير التي تواجدت في المدرجات، مؤكدين على أنهم سيحققون الفوز ويرسمون البسمة على وجوههم.

رفعت جماهير الأهلي المتواجدة في مدرجات استاد المدينة التعليمية لافتة دعم لمؤمن زكريا لاعب الفريق الأحمر السابق، قبل مباراة فريقهم ضد الدحيل مساء اليوم الخميس على استاد المدينة التعليمية، بافتتاح منافسات كأس العالم للأندية. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وتحركت بعثة الفريق، في السادسة إلا ربع، إلى ملعب المدينة التعليمية، استعدادًا لمواجهة فريق الدحيل، وظهر محمود الخطيب، هو يصافح الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، قبل تحرك البعثة للمونديال.

ووصلت البعثة إلى الملعب، وتفقد اللاعبين ملعب المباراة، قبل انطلاق اللقاء في السابعة والنصف مساء اليوم.

تشكيل الأهلي لمواجهة الدحيل

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، تشكيل الفريق لمواجهة الدحيل المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة الميمى: محمد الشناوي.

ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول في خط الدفاع.

وعمرو ‏السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات في خط الوسط:

وفي الهجوم: والتر بواليا.‏

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف وجونيور ‏أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومحمود كهربا وياسر إبراهيم وسعد سمير ومروان محسن ‏وصلاح محسن ومصطفى شوبير.

ويقدم «» بث مباشر لمباراة النادي الأهلي والدحيل القطري، المقرر انطلاقها في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على ستاد المدينة التعليمية، في إطار منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2021، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من 4 فبراير وحتى 11 فبراير الجاري، ويأمل المارد الأحمر في تحقيق الانتصار على الدحيل للوصول للدور نصف النهائي ومواجهة بايرن ميونيخ الألماني يوم الثامن من الشهر ذاته.