«الفار» يلغي هدف «ووالتر بواليا» في شباك الدحيل القطري بمونديال الأندية

الشارقة - اميمة ياسر - ألغى حكم مبارة الدحيل القطري والنادي الاهلي هدف ووالتر بواليا الذي تم احرازه في الدقيقة 37 من عمر الشوط الاول.

تمكن النادي الأهلي من تسجيل الهدف الأول في مرمى فريق الدحيل القطري، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، حاليا، على ملعب المدينة التعليمية، في إطار منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2021، والتي تستضيفها العاصمة القطرية، الدوحة، خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير الجاري، كثاني مرة تاريخيا تقام البطولة بالأراضي القطرية.

وجاء هدف النادي الأهلي في مرمى الدحيل عن طريق حسين الشحات في الدقيقة30 من زمن وأحداث اللقاء.



وجاء تشكيل الأهلي للمباراة كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمي و محمد هاني وايمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا .

ويأتي علي مقاعد البدلاء كل من علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف وجونيور أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومحمود كهربا وياسر إبراهيم وسعد سمير ومروان محسن وصلاح محسن ومصطفي شوبير.

بدأت المباراة بشكل حماسي من جانب الفيقين وهاجم بطلا مصر وقطر منذ البداية لكن دون فاعلية هجومية بعدما أحكم دفاع الفريقين الرقابة على مفانيح اللعب وأن كان الأهلي هو الأخطر.