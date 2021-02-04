بالخطوات.. إزاي تضبط تردد قناة «بي إن سبورت» المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل اليوم

الشارقة - اميمة ياسر - يشهد اليوم الخميس الموافق 4-2-2021، في السابعة والنصف مساء، مواجهة مرتقبة بين فريقي الأهلي والدحيل القطري، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى الخميس المقبل.

وتقام اليوم أيضا مباراة أخرى في الدور ذاته بين تيجريس المكسيكي بطل أمريكا الشمالية والوسطى «كونكاكاف»، ضد أولسان هيونداي الكوري بطل آسيا، على ملعب أحمد بن علي، وتبدأ في الرابعة عصرا.

وقام موقع «الوطن سبورت»، بشرح خطوات ضبط تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل اليوم، في كأس العالم للأندية.



خطوات ضبط تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل

1- يجب في البداية إيجاد القائمة في الريموت كنترول وتكون مكتوبة «menu»، ونقوم بالضغط عليه.

2- تظهر قائمة، وعليك التحريك حتى تجد قائمة التركيب، وحال كان اللغة الخاصة بالريسفير إنجليزية، تكون مكتوبة «Installation»، وقم بالضغط عليها والدخول لتلك القائمة، مع العلم أن بعض أجهزة الاستقبال تطلب رقما سريا للدخول إلى قائمة التركيب، وتكون كلمة السر أربعة أصفار «0000».

3- بعد الدخول لقائمة التركيب، عليك البحث عن البحث عن القنوات «Search Channels»، وبعد الضغط عليها تظهر قائمة الترددات، وعليك ضبط التردد التالي:

التردد: 11054، معدل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

4- بعد ضبط التردد، عليك الضغط على كلمة بحث «Search»، وبعدما ينتهي جهاز الاستقبال من البحث على التردد المذكور، يقوم بإظهار شاشة يسألك فيها هل هناك بحث آخر، أم تريد حفظ القنوات التي تم ضبطها والخروج من القائمة، وهنا عليك اختيار حفظ والخروج من قائمة البحث «Save and exit».

5- ستجد قناة بي إن سبورتس المفتوحة على جهاز استقبالك في قائمة القنوات، وستجدها باسم «beIN SPORTS HD»، ويمكنك متابعة مباراة الأهلي والدحيل مجانا من خلالها.

موعد مباراة الأهلي والدحيل في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة لها



يُذكر أن مباراة الأهلي والدحيل، التي يستضيفها ملعب المدينة التعليمية، ستنطلق الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة «الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة»، وسيجري نقل المباراة في إطار منافسات كأس العالم للأندية، عبر القناة المفتوحة «بي إن سبورت HD»، بالإضافة إلى قناتي «بي إن سبورت HD1» و«بي إن سبورت HD11» المشفرتين، وسيتم تخصيص استديو تحليلي قبل اللقاء عبر القناة المشفرة فقط.

ويترقب فريق بايرن ميونيخ الألماني، ممثل القارة الأوروبية، بصفته الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا، نتيجة مباراة اليوم بين الأهلي والدحيل، حيث سيلتقي مع الفائز من لقاء اليوم، في دور نصف النهائي يوم الإثنين المقبل، وتبدأ تلك المباراة في الثامنة مساء، على ملعب أحمد بن علي.