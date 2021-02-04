شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يضرب الدحيل القطري بصاروخية في مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل حسين الشحات، الهدف الأول للنادي الأهلي في شباك الدحيل القطري، عند الدقيقة 31 خلال اللقاء المقام حاليا بينهما على أرض معلب ستاد المدينة التعليمية ضمن ربع نهائي كأس العالم للأندية.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا.
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