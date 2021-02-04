شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة.. الأهلي (1) والدحيل القطري (0)... الفار يلغي هدف بواليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجاء التشكيل كالتالي.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – أيمن أشرف – بدر بانون – علي معلول

الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – طاهر محمد طاهر – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات

الهجوم: والتر بواليا

أما تشكيل الدحيل فجاء كالتالي

حراسة المرمى: صلاح زكريا

الدفاع: محمد موسى – المهدي بن عطية – بسام هشام الراوي – أحمد ياسر – سلطان البريك

الوسط: إدميلسون جونيور – كريم بوضياف – علي كريمي - دودو

الهجوم: مايكل أولونجا

بداية المباراة.

مرور 15 دقيقة من الشوط الأول والنتيجة تعادل سلبي

الدقيقة 30 الهدف الأول للأهلي أحرزه حسين الشحات من تسديدة على حدود منطقة الجزاء

الدقيقة 36 الهدف الثاني للأهلي أحرزه بوالياااااااااا

إلغاء الهدف بعد الرجوع للفار

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الأهلي والدحيل "رويترز"

الأهلي والدحيل "رويترز"

الأهلي والدحيل "رويترز"

الأهلي والدحيل "رويترز"

الأهلي والدحيل "رويترز"