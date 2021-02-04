شكرا لقرائتكم خبر عن الدحيل القطري يهاجم الأهلي بدود وأولونجا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن صبري لموشي المدير الفني للدحيل، التشكيل الرسمي لفريقه والذي سيواجه الأهلي في الدور الأول من كأس العالم للأندية.
وجاء تشكيل الدحيل كالتالي.
حراسة المرمى: صلاح زكريا
الدفاع: محمد موسى – المهدي بن عطية – بسام هشام الراوي – أحمد ياسر – سلطان البريك
الوسط: إدميلسون جونيور – كريم بوضياف – علي كريمي - دودو
الهجوم: مايكل أولونجا
-
الوضع في مصر
-
اصابات
166,492
-
تعافي
130,107
-
وفيات
9,360