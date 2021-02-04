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الدحيل القطري يهاجم الأهلي بدود وأولونجا

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محمد البرمي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن صبري لموشي المدير الفني للدحيل، التشكيل الرسمي لفريقه والذي سيواجه الأهلي في الدور الأول من كأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل الدحيل كالتالي.

حراسة المرمى: صلاح زكريا

الدفاع: محمد موسى – المهدي بن عطية – بسام هشام الراوي – أحمد ياسر – سلطان البريك

الوسط: إدميلسون جونيور – كريم بوضياف – علي كريمي - دودو

الهجوم: مايكل أولونجا

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    166,492

  • تعافي

    130,107

  • وفيات

    9,360

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