شكرا لقرائتكم خبر عن غضب فى الإسماعيلية بعد الهزيمة من سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من الغضب داخل النادى الإسماعيلى، عقب الهزيمة من سموحة بهدفين، وتأزم موقف الفريق، بعد تواجده فى المركز السادس عشر بـ8 نقاط، وهو ما يمثل خطرًا كبيرًا على قلعة الدراويش.

من جانبه، أبدى عطية صابر، مدرب الفريق، حزنه على الوضع الحالى للفريق، بعد التردى الذى وصل إليه بالتواجد فى مركز لا يليق به فى جدول ترتيب الدورى العام، على الرغم من امتلاك الفريق لاعبين على مستوى جيد. وأكد «صابر» أن الوقت الحالى يمثل تحديًا للجهاز الفنى واللاعبين لإثبات ذاتهم وانتشال الفريق من الموقف المتأزم الذى يمر به فى الوقت الحالى، وأشار «صابر» إلى أن الجميع يجب عليهم الالتفاف حول الفريق للنهوض مرة أخرى.

فيما قال سيد بازوكا، نجم النادى الإسماعيلى السابق، إن هناك أيادى خفية تعبث فى قلعة الدراويش، وهى مَن تسببت فى تراجع الفريق بهذا الشكل.

وأضاف «بازوكا»: «لابد أن نتكاتف حاليًا، فنحن مجبرون على المجموعة الموجودة من اللاعبين، واللجنة الفنية ليس بيدها أكثر من ذلك، نحتاج إلى الروح، بعد مباراة الإسماعيلى أُصيبت الإسماعيلية كأنها فى عدوان، الجماهير تبكى حزنًا على الفريق».

وتابع: «كنا نمتلك أفضل قطاع ناشئين، لكن تم القضاء عليه، الإسماعيلى بعد أن كان قاعدة للناشئين أصبحنا نتعاقد مع ناشئين، هناك يد خفية تلعب فى النادى».