شكرا لقرائتكم خبر عن سامى ينفى تمرد حسام حسن فى سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، عن سعادته بالفوز الذى حققه فريقه على الإسماعيلى بهدفين نظيفين، وقال: سموحة يسير فى الطريق الصحيح وسيكون متواجدا فى دائرة المنافسة خلال الجولات المقبلة، بعدما نجحت الإدارة فى ضم مجموعة مميزة من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية، فى مقدمتهم مصطفى فتحى ومحمد رزق ومحمد شكرى وعرفة السيد، مضيفا أن هذه المجموعة تمتلك خبرة كبيرة فى الدورى الممتاز وكفيلة بقيادة الفريق نحو مركز متقدم بالمسابقة والمنافسة بقوة على اللقب.

وأشاد سامى بالروح الآلية التى يتمتع بها لاعبو الفريق، ورغبتهم فى تعويض البداية المتواضعة وتحقيقه فوزين متتاليين أمام المقاولون العرب والإسماعيلى، مما وضع الفريق فى المركز السابع بـ15 نقطة. وكشف سامى: الفوز على الإسماعيلى «انتصار غالى» لكونه على حساب فريق كبير مثل الإسماعيلى، بعدما نجحنا فى استغلال المساحات عن طريق مصطفى فتحى وعبد الكبير الوادى.

وأرجع المدير الفنى لسموحة سبب غياب حسام حسن عن مباراة الدراويش إلى إصابة اللاعب بالإجهاد وعدم القدرة على خوض المباراة، لذا فضل الجهاز الفنى منحه راحة من المباراة حتى لا تتفاقم الإصابة، خصوصا أن يمتلك البديل الكفء، نافيا ما تردد عن رحيل اللاعب ورفضه خوض المباراة.