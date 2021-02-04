شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يحقق رقمًا سلبيًا جديدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ساندت جماهير ليفربول الإنجليزى، النجم المصرى، محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى، قائد ليفربول، عقب الخسارة المفاجئة أمام برايتون بهدف دون رد خلال اللقاء الذى أقيم بينهما ضمن منافسات الجولة 22 من عمر البريميرليج.

وانهال العديد من التعليقات على صفحات مشجعى ليفربول الإنجليزى، مدحًا ومساندة للنجم المصرى، الذى حاول فى أكثر من مرة التسجيل، سواء خلال الفرصة التى أتيحت له فى الدقائق الأولى من عمر اللقاء بعدما تسلم الكرة الطولية من هندرسون قائد الفريق ولكن لم يتمكن صلاح من وضعها فى الشباك، بالإضافة للفرصة الثانية التى حاول النجم المصرى تسجيل هدف التعديل منها، بعدما تسلم الكرة العرضية الأرضية من أرلوند، وسددها مباشرة تجاه مرمى برايتون، ولكن غاب عنه التوفيق وخرجت الكرة بعيدًا عن المرمى.

وقال مشجع ينتمى لفريق ليفربول: «صلاح قدم مباراة مميزة، وغاب عنه التوفيق خلال فرصتين، سواء فى بداية اللقاء أو فى الشوط الثانى». وأضاف آخر: «صلاح يحاول التسجيل، والكثير من اللاعبين تائهون داخل المستطيل الأخضر، أمثال شاكيرى، وتشامبرلين عند نزوله فى الشوط الثانى، والمهاجم البلجيكى أوريجى».

فيما سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على لقاء ليفربول وبرايتون، وأشادت بالنجم المصرى محمد صلاح، الذى قالت عنه إنه بذل قصارى جهده من أجل إنقاذ فريقه خلال لقاء برايتون، وإدخاله فى المنافسة على لقب البريميرليج برفقة المان سيتى واليونايتد.

وقال موقع «ديلى ميل» البريطانى إن صلاح حاول تسجيل هدف التعديل لفريقه ووضع زملاءه بمواجهة مرمى برايتون، ولكن لم يتمكن بسبب قوة التنظيم الدفاعى للفريق المنافس.

محمد صلاح من مباراة ليفربول ضد برايتون

وحقق الريدز، حامل لقب البريميرليج، رقمًا سلبيًا جديدًا هذا الموسم، نظرًا لفشله فى التسجيل للمباراة الثالثة على التوالى داخل ملعبه أنفيلد الذى يعد معقل ليفربول فى كافة المسابقات والمعارك الكروية.

وعاد برايتون ليكرر إنجازه الذى حققه منذ 35 عامًا عندما فاز على الريدز بنفس نتيجة لقاء مساء الأربعاء، فكان فوز برايتون على ليفربول غائبا منذ عام 1984. الفوز رفع رصيد برايتون إلى النقطة 24 فى المركز الـ15، بينما تجمد رصيد ليفربول عند النقطة 40 فى المركز الرابع.