شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر «أموال» مصطفى محمد لصرف المستحقات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنتظر اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادى الزمالك وصول المستحقات المالية الخاصة بصفقة بصفقة إعارة مصطفى محمد لنادى جالطة سراى تركى، لصرف المستحقات المتأخرة للاعبى الفريق الكروى الأول، حيث كان مقررا أن يتم صرفها الخميس إلا أنها تأجلت للأسبوع المقبل حتى وصول المستحقات فى حساب القلعة البيضاء. كان طارق حشيش، المستشار المالى للقلعة البيضاء، قد عقد اجتماعا مع اللاعبين خلال الأيام الماضية ووعدهم بصرف مستحقاتهم المتأخرة قبل اليوم الجمعة. من ناحية أخرى، يعقد الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول، بقيادة البرتغالى، جايمى باتشيكو، اجتماعا اليوم «الجمعة» قبل التدريب للحديث مع اللاعبين عن أهمية مباراة الاتحاد السكندرى المقبلة فى الدورى العام، والتى من المقرر أن تقام بعد غد الأحد، على استاد القاهرة الدولى.

وقام باتشيكو، خلال الأيام الماضية، عقب الهزيمة من غزل المحلة، بتصحيح أخطاء اللاعبين، ورفع الروح المعنوية قبل المواجهة المرتقبة أمام الاتحاد السكندرى، نظرا لأهميتها الكبيرة بعد الهزيمة المفاجئة، بالإضافة إلى ضرورة الفوز لعدم الابتعاد عن المنافسة مبكرا بسبب وجود مباراة مؤجلة للنادى الأهلى المنافس التقليدى، بسبب مشاركته فى بطولة العالم للأندية.

كما عقد باتشيكو خلال مران الخميس جلسة مع أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقى ومحمود علاء، فى حضور عبدالحليم على، مدير الكرة، للتحدث معهم حول الهبوط المفاجئ فى مستواهم خلال المباريات المقبلة، وطالب باتشيكو الثلاثى بضرورة التركيز والعودة لسابق عهدهم مع الفريق والابتعاد عن أى مؤثرات خارج الملعب.

فيما يدرس باتشيكو، الدفع بالثنائى الجديد، سيف الدين الجزيرى، ومروان حمدى، خلال مواجهة الاتحاد، لتعويض النقص العددى الذى شهدته مباراة غزل المحلة، ويعد الأقرب للتواجد فى التشكيلة الرئيسية للمباراة هو سيف الجزيرى، لزيادة الفاعلية الهجومية ومن المتوقع أن يقوم باتشيكو بالدفع به على حساب احمد سيد زيزو الذى سيكون على مقاعد البدلاء.

كما تأكدت جاهزية محمود عبدالرازق شيكابالا، وحميد أحداد، العائدين من الإصابة، للمشاركة فى المباريات.

من ناحية أخرى، حرص ثلاثى الفريق، طارق حامد وفرجانى ساسى، وأشرف بن شرقى، على توديع زميلهم المغربى محمد أوناجم قبل مغادرة القاهرة، من أجل الانضمام لصفوف الوداد المغربى على سبيل الإعارة.

فى شأن مختلف، أخطر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، نادى الزمالك بموعد مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر بالجولة الأولى من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا، وتقرر أن يلتقى الزمالك مع مولودية الجزائر، يوم 12 فبراير الجارى، على استاد القاهرة، وتنطلق المباراة فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة. ويدير المباراة طاقم إثيوبى بقيادة باملاك تيسيما.