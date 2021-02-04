شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح ومكافآت فى الاتحاد بعد رباعية المقاصة.. وزعيم الثغر يواصل استعداداته لموقعة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عادت الأفراح ترج قلعة زعيم الثغر من جديد، عقب الفوز الكبير الذى حققه الفريق الكروى الأول بالنادى، بقيادة حسام حسن، على مصر المقاصة برباعية نظيفة، وهو الفوز الذى رفع رصيد الفريق إلى 11 نقطة وضعته فى المركز العاشر، بخلاف وجود مباراتين مؤجلتين له أمام غزل المحلة وإنبى، كفيلتين بوضع الفريق فى مركز متقدم.

وقررت إدارة النادى صرف مكافأة إجادة للاعبين على الأداء والفوز الكبير ليكون حافزا لهم خلال المرحلة المقبلة.

من جانبه أعرب حسام حسن عن سعادته بالفوز الكبير ونجاح فريقه فى استعادة ذاكرة الانتصارات بتحقيقه الفوز الثانى هذا الموسم، وقال المدير الفنى: بخلاف الفوز والأداء القوى الذى قدمه اللاعبون أمام المقاصة، خرجنا بعدة مكاسب من المباراة، أهمها الاطمئنان على خط هجوم الفريق، بعد عودة محمد الصباحى للتسجيل بعد فترة من الصيام التهديفى منذ الموسم الماضى، بالإضافة إلى عودة الجامايكى روماريو ويليامز لهز الشباك، بعد فترة من الإصابة، فضلا عن مواصلة تألق رزاق سيسيه وعمار حمدى مع زعيم الثغر.

وتابع: نجحنا فى تغيير طريقة اللعب بعد تدهور نتائج الفريق، وقمت بتعديل بعض مراكز اللاعبين وطريقة اللعب، واكتشاف مركز جديد لعمار حمدى فى الخطوط الدفاعية، حيث تألق اللاعب، وشكل ثنائية قوية مع رزاق سيسيه الذى تواجد فى خط الهجوم، ونجح فى إحراز هدفين.

وأشار حسام حسن إلى أن الفريق بدأ مباشرة استعداداته لمباراة الزمالك، المقرر لها الأحد المقبل على ملعب بتروسبورت، فى إطار الجولة 12 من الدورى، وأن فريقه يسعى لتحقيق الفوز على أبناء ميت عقبة لمواصلة الزحف نحو مراكز المقدمة.

وكشف أن الجهاز الفنى واللاعبين شاهدوا مباراتى الزمالك مع المقاصة وغزل المحلة من أجل بناء خطة مناسبة للمباراة، خصوصا أن المنافس سيسعى لتعويض خسارته أمام المحلة وقتاله فى المباراة لعدم التعرض للهزيمة الثانية على التوالى.