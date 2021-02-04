شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعدل عقود نجومه بعد المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تجهز لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى العقود الجديدة للاعبى الفريق المقرر تعديل عقودهم عقب انتهاء مونديال الأندية، وذلك فى إطار سعى الإدارة لتحصين اللاعبين بعقود جديدة لقطع الطريق أمام إغراءات الأندية، خصوصًا أصحاب الفئة الأولى فى الرواتب، والذين قاربت عقودهم على الانتهاء بنهاية الموسم المقبل، وهم الثلاثى على معلول وجونيور أجايى وعمرو السولية، باعتبارهم من الركائز الأساسية فى صفوف الفريق، وتنوى الإدارة الإبقاء عليهم لأطول فترة ممكنة.

ومن المنتظر أن يتم فتح باب تجديد العقود عقب عودة الفريق من قطر للانتهاء من الخطة التى وضعتها لجنة التخطيط للحفاظ على قوام الفريق، ومنح الفرصة للجهاز الفنى واللاعبين للتركيز فى الفترة المقبلة.

على الجانب الآخر، طلب الجهاز الفنى من إدارة النادى تغيير إضاءة ملعب مختار التتش خلال فترة تواجد الفريق فى قطر للمشاركة فى مونديال الأندية، وذلك بعد شكوى اللاعبين من ضعف الإنارة التى تعوقهم أثناء خوض التدريبات الليلية، كما طلب إجراء إصلاحات على الأرضية حتى يتمكن اللاعبون من أداء التدريبات دون عوائق وتجنب تعرضهم للإصابة، فيما يعقد موسيمانى جلسة مع اللاعبين اليوم لشرح سلبيات وإيجابيات مباراة الدحيل التى أقيمت الخميس، وإطلاعهم على برنامج الإعداد للمباراة المقبلة للفريق فى المونديال، فيما أشاد المدير الفنى بالتزام اللاعبين بالتعليمات منذ الحضور إلى الدوحة وتركيزهم فى التدريبات والإجراءات الاحترازية التى فرضتها اللجنة المنظمة للمونديال، فيما طلب موسيمانى العودة للقاهرة عقب المباراة الثانية للفريق فى البطولة وذلك من أجل التحضير لمواجهة المريخ السودانى يوم 16 فبراير الجارى بدورى أبطال إفريقيا، حيث يرغب المدير الفنى فى دراسة المنافس جيدًا لوضع الخطة المناسبة للمباراة لتجنب أى مفاجآت، خاصة أن الفترة الماضية شهدت تراجعًا فى أداء الفريق على الصعيد المحلى، ويرغب موسيمانى فى تجهيز كل العناصر خصوصًا العائدين من الإصابة.

من ناحية أخرى، سادت حالة من القلق داخل النادى الأهلى بسبب تصريحات بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى، التى ألمح خلالها إلى إمكانية رحيله للعمل فى أوروبا، وحماسه لخوض التجربة بعدما كسر حاجز عمل المدربين الأفارقة فى الدورى المصرى، وقال المدرب، خلال الحوار الذى أجراه مع شبكة «CNN» الإخبارية، التى وصفته ببيب جوارديولا إفريقيا: «يجب أن نكون واقعيين ونقول إن أوروبا لا تمتلك العديد من المدربين الأفارقة».

وأضاف: «لا أريد أن يتحوّل الأمر إلى سياسة واللعب بالمشاعر، لكن يجب قول الأشياء كما هى، أوروبا ليس لديها العديد من المدربين الأفارقة».

وتابع: «أعتقد أن طبيبًا من جنوب إفريقيا هو نفس الطبيب الموجود فى أوروبا، والمهندس المعمارى الذى تأهل فى جنوب إفريقيا هو نفسه فى أوروبا».