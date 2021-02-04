شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يؤدون الإحماء استعدادا لمعركة الدحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى لاعبو النادي الأهلي، عملية الإحماء داخل ملعب التعليمية الذي يحتضن لقاء المارد الأحرو و الدحيل، المقرر إنطلاقه عند الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت قطر.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو ‏السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا.‏

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف وجونيور ‏أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومحمود كهربا وياسر إبراهيم وسعد سمير ومروان محسن ‏وصلاح محسن ومصطفى شوبير.