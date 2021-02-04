شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يؤدون الإحماء استعدادا لمعركة الدحيل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أجرى لاعبو النادي الأهلي، عملية الإحماء داخل ملعب التعليمية الذي يحتضن لقاء المارد الأحرو و الدحيل، المقرر إنطلاقه عند الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت قطر.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا.
بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف وجونيور أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومحمود كهربا وياسر إبراهيم وسعد سمير ومروان محسن وصلاح محسن ومصطفى شوبير.
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