شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد أشرف بن شرقي عن مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة جايمي باتشيكو، الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق، راحة سلبية من المران الجماعي للفريق .

وخاض أشرف بن شرقي تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، في ظل معاناته من الإصابة بكدمة قوية في أحد الضلوع.

وعقد عبدالحليم علي مدير الكرة، جلسة سريعة مع أشرف بن شرقي للاطمئنان عليه.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الأحد المقبل، في الجولة الثانية عشرة للدوري الممتاز.