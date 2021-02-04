شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال أسطوري من جماهير الأهلي للاعبين فور وصولهم ملعب لقاء الدحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرصت جماهير الأهلي الموجودة في ملعب المدينة التعليمية على الهتاف للاعبي الأهلي فور ‏الوصول إلى ملعب المدينة التعليمية.‏ وحيا لاعبو الأهلي جماهير النادي الموجودة في المدرجات، وذلك قبل انطلاق مباراة ‏الدحيل القطري في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، التي تنطلق في السابعة ‏والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول وعمرو ‏السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات ووالتر بواليا.‏

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف وجونيور ‏أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومحمود كهربا وياسر إبراهيم وسعد سمير ومروان محسن ‏وصلاح محسن ومصطفى شوبير.