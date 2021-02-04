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لاعبو الزمالك يتعاهدون علي استعادة الانتصارات

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاهد لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك علي مصالحة الجماهير البيضاء واستعادة الانتصارات المحلية في بطولة الدوري بعد تعثرهم الأخيرة امام غزل المحلة بعد الهزيمة بهدفين مقابل هدف .

وعقد اللاعبون جلسة فيما بينهم اليوم قبل المران اتفقوا خلالها علي بذل ما بوسعهم في الندريبات والمباريات المقبلة من أجل تصحيح المسار وتعزيز الصدارة بداية من مباراة الاتحاد السكندري في الجولة المقبلة .

وكان الجهاز الفني قد طالب اللاعبون بطي صفحة مباراة المحلة وعدم السماح للهزيمة بالتأثير عليه سلبا في المباريات المقبلة .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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