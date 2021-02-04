اخبار الرياضه

لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة طبية استعدادًا لمعركة الاتحاد

0 نشر
محمد طلعت داود 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة طبية استعدادًا لمعركة الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمسحة طبية للكشف عن فيروس ، وذلك على هامش تدريبات اليوم التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

يأتي ذلك ضمن البروتوكول المتبع، استعدادا لمواجهة الزمالك أمام الاتحاد السكندري المقررة إقامتها الأحد المقبل في الجولة الثانية عشرة دوري الممتاز.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    166,492

  • تعافي

    130,107

  • وفيات

    9,360

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا