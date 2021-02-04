شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الزمالك يخضعون لمسحة طبية استعدادًا لمعركة الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا، وذلك على هامش تدريبات اليوم التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

يأتي ذلك ضمن البروتوكول المتبع، استعدادا لمواجهة الزمالك أمام الاتحاد السكندري المقررة إقامتها الأحد المقبل في الجولة الثانية عشرة دوري الممتاز.