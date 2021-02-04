شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف دفعة من مستحقات لاعبي اليد الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وعد مسؤولو نادي الزمالك، لاعبي فريق كرة اليد الأول بالنادي، صرف دفعة من مستحقاتهم المتأخرة، خلال الأسبوع المقبل.

واتفق مسؤولو إدارة النادي، مع حمادة عبد الباري، المدير الإداري لكرة اليد، علي اعداد الكشوف الخاصة بمستحقات اللاعبين، حتي يتم صرفها علي دفعات.

وانتظم لاعبو الزمالك، الدوليون، في التدريبات الجماعية، بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخب مصر، في بطولة كأس العالم، التي احتضنتها القاهرة.