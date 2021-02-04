شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يطالب إدارة الزمالك بضم مدافع بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طلب البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك، ضم أحمد سامي، مدافع نادي بيراميدز، بداية من الموسم المقبل.

وأبدي باتشيكو، اعجابه بالقدرات الفنية والبدنية لمدافع بيراميدز، خلال مشاركته مع فريقه في المباريات الأخيرة.

وأبلغ باتشيكو، إدارة الزمالك، برغبته في التعاقد مع مدافع لتدعيم خط دفاع الفريق، خلال الموسم المقبل.