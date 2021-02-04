شكرا لقرائتكم خبر عن بالاتفاق.. العين يرفض الاستسلام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حقق فريق العين فوزاً مهماً في مسيرته نحو البقاء في دوري المحترفين للموسم الثاني على التوالي بتفوقه على ضيفه الاتفاق بهدف دون مقابل في انطلاقة الجولة 17 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق المحترف خوانبي انيور بتسديدة قوية من خارج منطقة الثمانية عشرة عجز معها حارس الاتفاق محمد الحائطي في التصدي لها (د: 24).

وبهذه النتيجة يحقق العين فوزه الرابع في الدوري ويصل للنقطة الثالثة عشرة ويحتل المركز الخامس عشر، فيما تلقى الاتفاق خسارته السابعة ليتجمد رصيده النقطي عند 24 نقطة وفي المركز السادس مؤقتاً.