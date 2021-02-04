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بالاتفاق.. العين يرفض الاستسلام

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جدة - خالد شويل - حقق فريق العين فوزاً مهماً في مسيرته نحو البقاء في دوري المحترفين للموسم الثاني على التوالي بتفوقه على ضيفه الاتفاق بهدف دون مقابل في انطلاقة الجولة 17 لدوري كأس الأمير للمحترفين.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق المحترف خوانبي انيور بتسديدة قوية من خارج منطقة الثمانية عشرة عجز معها حارس الاتفاق محمد الحائطي في التصدي لها (د: 24).

وبهذه النتيجة يحقق العين فوزه الرابع في الدوري ويصل للنقطة الثالثة عشرة ويحتل المركز الخامس عشر، فيما تلقى الاتفاق خسارته السابعة ليتجمد رصيده النقطي عند 24 نقطة وفي المركز السادس مؤقتاً.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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