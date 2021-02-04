الفيصلي يواجه الباطن لكسر حاجز التعثرات

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ويدخل أصحاب الأرض مواجهة اليوم بقيادة المدرب البرتغالي خوسيه جاريدو بمعنويات مرتفعة بعد العودة من جدة بنقطة إيجابية، ويطمح لتحقيق انتصار للهروب من مناطق الخطر، معتمدا على صناعة الثنائى ضيف الله القرني والمغربي يوسف الجبلي من خلف الثنائي الهجومي بتواجد صالح آل عباس مسجل هدفي الفريق أمام الأهلي والأنغولي فابيو آبرو المنافس على صدارة هدافي الدوري.على الجانب الآخر يسعى البرازيلي شاموسكا مدرب الفيصلي لكسر حاجز التعثرات وتحسين الصورة التي يعيشها الفريق هذا الموسم والخروج بنتيجة إيجابية في لقاء اليوم، إذ يأتي اعتماده على تحركات ابن جلدته جليرمي أجوستو وصناعة المغربي هشام فايق ومهاجم الرأس الأخضر جوليو تفارس في خط مقدمة الفريق.
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