شكرا لقرائتكم خبر الشباب يصطدم بطموح الرائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويدرك الشباب أن المنافسة احتدمت ولا سيما أن المتربصين من خلفه بشكل كبير، فالفريق يحتل المركز الأول برصيد 32 نقطة بعد انتصاره على أبها الجولة الماضية، ويعد الأكثر تحقيقا للفوز بجانب الأهلي بواقع 9 مرات ولم يخسر إلا مرتين، وتعادل 5 مرات.فيما يتسلح أبناء بريدة بالفوز في آخر مباراتين ليبتعد عن دائرة الهبوط بعدما استقر في المركز الـ11 برصيد 19 نقطة، حيث فاز في 5، وخسر في 7، وتعادل 4 مرات.
وعن تاريخ مواجهات الشباب والرائد فقد التقى الفريقان في 25 مباراة سابقة بدوري المحترفين، تمكن الفريق الشبابي من تحقيق الانتصار في 8 مباريات، بينما حقق الرائد الفوز في 6 مباريات، فيما كان التعادل سيد الموقف في 11 مواجهة.
كانت هذه تفاصيل خبر الشباب يصطدم بطموح الرائد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.