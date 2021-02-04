شكرا لقرائتكم خبر الشباب يصطدم بطموح الرائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يرغب نادي الشباب في التحليق خارج السرب في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم عندما يستقبل ضيفه الرائد على ملعب الأمير خالد بن سلطان على أمل استمرار نزف مطارده الهلال رصيده النقطي أمام أبها.

ويدرك الشباب أن المنافسة احتدمت ولا سيما أن المتربصين من خلفه بشكل كبير، فالفريق يحتل المركز الأول برصيد 32 نقطة بعد انتصاره على أبها الجولة الماضية، ويعد الأكثر تحقيقا للفوز بجانب الأهلي بواقع 9 مرات ولم يخسر إلا مرتين، وتعادل 5 مرات.

فيما يتسلح أبناء بريدة بالفوز في آخر مباراتين ليبتعد عن دائرة الهبوط بعدما استقر في المركز الـ11 برصيد 19 نقطة، حيث فاز في 5، وخسر في 7، وتعادل 4 مرات.

وعن تاريخ مواجهات الشباب والرائد فقد التقى الفريقان في 25 مباراة سابقة بدوري المحترفين، تمكن الفريق الشبابي من تحقيق الانتصار في 8 مباريات، بينما حقق الرائد الفوز في 6 مباريات، فيما كان التعادل سيد الموقف في 11 مواجهة.