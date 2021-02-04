زيدان يسعى لانتشال ريال مدريد من كبوته في الدوري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتطلع نادي ريال مدريد إلى الفوز على هويسكا غدا في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم، سعيا لجرعة من الثقة في ظل تراجع نتائجه في الفترة الأخيرة.

وخسر ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان على ملعبه أمام ليفانتي في المباراة الماضية، ليصبح المدرب في موقف صعب، رغم أن هذا ليس بالشيء الجديد عليه.

ويحتل الريال المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة من 20 مباراة بفارق عشر نقاط خلف المتصدر أتلتيكو مدريد الذي خاض مباراة واحدة أكثر من النادي الملكي.

وعاد زيدان للإشراف على تدريبات ريال مدريد هذا الأسبوع، وسيكون متواجدا في المواجهة أمام هويسكا بعد غيابه عن المباراتين الماضيتين بالدوري، بعدما تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد.

انتصارات حاسمة

وفي وقت سابق من الموسم، طالبت وسائل إعلام إسبانية وبعض الجماهير بإقالة زيدان، لكن المدرب الفرنسي قاد الريال لثلاثة انتصارات حاسمة في غضون أسبوع واحد أمام إشبيلية وأتلتيكو وبوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.

ويأمل الريال في استعادة جهوده قائده سيرخيو راموس والظهير الأيمن داني كارفاخال بعد غيابهما عن مواجهة ليفانتي، ولكن إيدير ميليتاو سيغيب للإيقاف.

ولن يشارك صانع اللعب البلجيكي إدين هازارد في المباراة بعد تعرضه لإصابة جديدة ستبعده لنحو أربعة أسابيع. ويأمل هويسكا الذي يبتعد بثلاث نقاط عن منطقة الأمان، أن يستغل الأزمة الحالية للريال وأن يستثمر الدفعة القوية التي حصل عليها بعد فوزه المثير على ملعب فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدف الأسبوع الماضي. ويلتقي أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني مع ضيفه سيلتا فيجو يوم الإثنين المقبل، بعد أن خسر مرة واحدة فقط هذا الموسم حين سقط على ملعب الريال.

ويتصدر الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو صدارة قائمة الهدافين برصيد 14 هدفا بفارق هدفين عن الأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة.

اكتساح غرناطة

ويخرج برشلونة الوصيف بقيادة مدربه الهولندي رونالد كومان لملاقاة مضيفه ريال بيتيس يوم الأحد بعد اكتساح غرناطة 5-2 في دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا.

ويعاني برشلونة على مستوى خط الدفاع، لكنه قدم مسيرة مذهلة في 2021 بعد بداية باهتة، عقب وصول مهاجمه الفرنسي انطوان جريزمان لأفضل مستوى له منذ انتقاله من صفوف اتلتيكو في 2019.

وسجل جريزمان سبعة أهداف في أخر سبع مباريات ليستعيد موقعه في التشكيل الأساسي على حساب مارتين بريثوايت. وقال جريزمان بعد الفوز على غرناطة «لقد أظهرنا عقلية الفوز، الانتصار سيمنحنا الكثير من الثقة».

وأضاف «أريد المزيد من الاستمرارية، ظهرت بمستوى طيب خلال شهر يناير، أريد أن أستمر على هذا حتى نهاية الموسم، نلت ثقة مدربي وزملائي».

وتابع «الأهداف ليست الشيء الأهم، الأهم هو الفريق».

ويفتقد برشلونة جهود انسو فاتي وجيرارد بيكيه وفيليب كوتينيو في الوقت الذي تعرض فيه سيرجي روبرتو لإصابة في الفخذ في أول مشاركة له بعد غياب بسبب المشكلة نفسها، ومن المتوقع غيابه عن المباراة المقبلة.