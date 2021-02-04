الوحدة يستعد للأهلي بإقالة فييرا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يلتقي الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة نظيره الأهلي ضمن مواجهات الجولة الـ17 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل المستضيف الوحدة هذا اللقاء وسط ظروف صعبة بعد تعثرات عدة أطاحت بمدربه البرتغالي فييرا، والذي أعلنت إدارة الوحدة إنهاء عقده بعد التعادل أمام القادسية، حيث لم يستطع تحقيق أي انتصار خلال الجولات الخمس الأخيرة.

وأسندت إدارة الوحدة مهمة التدريب للأردني محمود الحديد، كونه المساعد الأول للمقال فييرا، على أن يبدأ مشواره مع الفريق أمام الأهلي مساء اليوم. ويسعى المدرب محمود في بدء مهمته إلى تحويل بوصلة التعثرات الأخيرة للفريق نحو الانتصارات، وتحسين وضع الفريق في الدوري، والتجهيز للمشاركة الآسيوية للظهور بأداء مشرف.

على الجانب الآخر استعاد فلادان مهاجمه ونجم الفريق السوري عمر السومة، الذي شارك في التدريبات الجماعية بجانب زملائه اللاعبين بعد تجاوزه للإصابة، التي حرمت الفريق من خدماته في الجولتين الماضيتين، وجمع الأهلي خلالها 4 نقاط.

كما شارك المحترف الروماني ميتريتا مساء الأربعاء في تدريبات الفريق بعد خروجه من العزل الصحي إثر عودته من بلاده السبت الماضي، ويبقى أمر مشاركته بيد المدرب.

ويعد الثنائي السومة وميتريتا أهم أسلحة فلادان في لقاء الوحدة، وظهر تأثير غيابهما عن الفريق في لقاء الباطن الأخير، والذي تعثر فيه الأهلي بالتعادل بعدما كان متقدما بالنتيجة.

يذكر أن لقاء الذهاب انتهى بفوز الأهلي بهدف وحيد سجله الروماني ميتريتا.

وضع الأهلي قبل لقاء الوحدة:

يحتل المركز الثالث برصيد 30 نقطة

لم يخسر في آخر 4 جولات

استطاع التسجيل في اللقاءات الثلاثة الأخيرة

عودة مهاجم الفريق عمر السومة للتدريبات بعد شفائه من الإصابة

مشاركة الروماني ميتريتا

نقاط وحداوية قبل مواجهة الأهلي: