شكرا لقرائتكم خبر ضمك يتأهب للثأر في موقعة القادسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى نادي ضمك للثأر من نظيره القادسية عندما يستضيفه على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، بعد أن تغلب القادسية على ضمك في الدور الأول 2-1.

ويجد أبناء خميس مشيط أنهم أمام فرصة سانحة لإسقاط القادسية وتحقيق العلامة الكاملة ولا سيما أنهم قادمون من خسارة ثقيلة في الجولة الماضية أمام الرائد برباعية مقابل هدفين.

ويحتل ضمك المركز ما قبل الأخير برصيد 12نقطة ويبحث عن إنقاذ نفسه للهروب من قاع الترتيب وتدارك أوضاعه اعتبارا من مباراة غد، فالفريق يعتبر ثاني أكثر فريق تعرضا للخسارة بواقع 10مرات، وأقل فريق تحقيقا للفوز بجانب العين والفيصلي 3 مرات، والأكثر استقبالا للأهداف، حيث ولج مرماه 31 هدفا.

في حين يدخل القادسية اللقاء بعد تعادل إيجابي أمام الوحدة 2-2 ويريد فض الاشتباك مع أندية النصر والوحدة وأبها، حيث تمتلك 21 نقطة، فيما القادسية بالمركز الثامن، بعد أن فاز في 5 وخسر في مثلها وتعادل في 6 مرات. ويأمل مواصلة تحقيق العروض الجيدة حتى الآن في هذا الموسم باعتباره صاعدا حديثا ويسعى لاحتلال مركز في منتصف الترتيب.