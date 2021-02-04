مانشستر سيتي يعبر بيرنلي بثنائية في الدوري الإنجليزي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وحقق فوزه التاسع على التوالي في المسابقة، عقب فوزه الثمين والسهل 2 / صفر على مضيفه بيرنلي في المرحلة الثانية عشرة للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز ليستر سيتي على مضيفه فولهام 2/ صفر، وإيفرتون على مضيفه فولهام 2 / .1

وارتفع رصيد مانشستر سيتي، الساعي لاستعادة اللقب الذي غاب عنه في الموسم الماضي، إلى 47 نقطة في الصدارة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه جاره اللدود مانشستر يونايتد، ومازال فريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا يمتلك مباراة مؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد بيرنلي، الذي تلقى خسارته الرابعة في مبارياته الست الأخيرة بالبطولة، عند 22 نقطة في المركز السادس عشر.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث تقدم سيتي مبكرا بهدف حمل توقيع نجمه البرازيلي جابرييل جيسوس في الدقيقة الثالثة، فيما تكفل رحيم ستيرلينج بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وعاد ليستر سيتي لطريق الانتصارات الذي غاب عنه في المرحلتين الماضيتين بالبطولة، إثر تغلبه 2 / صفر على مضيفه فولهام.

ارتفع رصيد ليستر، الذي تعادل مع إيفرتون وخسر أمام ليدز يونايتد في المرحلتين الماضيتين، إلى 42 نقطة في المركز الثالث مؤقتا حتى انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما توقف رصيد فولهام عند 14 نقطة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

وافتتح النيجيري كيليتشي إيهياناتشو التسجيل لليستر في الدقيقة 14، ثم أضاف جيمس جاستن الهدف الثاني في الدقيقة 44.

واقتنص إيفرتون فوزا شاقا 2 / 1 من ملعب مضيفه ليدز يونايتد.

وارتفع رصيد إيفرتون، الذي حقق فوزا وحيدا في مبارياته الأربع الماضية بالبطولة، إلى 36 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد ليدز عند 29 نقطة في المركز الحادي عشر.

جاءت المبادرة من جانب إيفرتون، الذي تقدم بهدف مبكر للأيسلندي جيلفي سيجوردسون في الدقيقة التاسعة، قبل أن يضيف زميله دومينيك كالفيرت ليوين الهدف الثاني في الدقيقة41.

وقلص ليدز الفارق بهدف أحرزه رافينيا في الدقيقة 48، ليحاول أصحاب الأرض إدراك التعادل في الوقت المتبقي من المباراة، ولكن دون جدوى.