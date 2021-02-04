شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور تشهد إطلاق فئة «الشيوخ» في «دوري الإمارات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شهدت بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح» التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الإعلان عن إطلاق منافسات فئة «الشيوخ» ضمن دوري الإمارات للصيد بالصقور، المبادرة المشتركة من نادي أبوظبي للصقارين بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وتم الإعلان عن إقامة منافسات أشواط «الشيوخ» في النسخة الثانية للدوري، بمشاركة 6 فرق، وهي: الظفرة، «أف 3»، بينونة، «أم 7»، «أف 3 - إس»، والنيف، على أن تقام جولتين في دبي يومي 9 و10 فبراير الجاري، وجولتين في أبوظبي يومي 17 و18 من الشهر نفسه.

وسيقام النهائي في أبوظبي بتاريخ 19 فبراير الجاري، ليكون المجموع خمس جولات تزيد من القوة في النسخة الثانية من منافسات الدوري الذي انطلق في الشهر الماضي مع إقامة جولات فئة «العامة».

وعبر سلطان المحمود، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين رئيس اللجنة المشتركة المنظمة لدوري الإمارات للصيد بالصقور، أن الدوري انطلق بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة، ويسعدنا أن توجد فئة الشيوخ في هذه النسخة بما يضيف المزيد من القوة ويساهم في تعزيز انتشار رياضة الصيد بالصقور على نطاق المجتمع المحلي والإقليمي والداعية إلى المحافظة على تراثنا الوطني، ونحن تطلعنا منذ العام الماضي في النسخة الأولى استحداث أكبر عدد من المنافسات حيث بدأنا بالعامة وحالياً ندخل فئة الشيوخ، بنفس طريقة تنافس الفئة العامة من حيث عدد الطيور والأشواط وهي أربعة صقور رئيسية و8 احتياط.

وأكد راشد بن مرخان، نائب الرئيس التنفيذي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدوري وممثلها في دبي، أن القيام بهذه الخطوة يعتبر نقلة كبيرة للدوري وأعلن عن الجاهزية لانطلاق المنافسات بداية من الجولات التي ستقام في بطولة فخر الأجيال في دبي، على أن يكون الختام في أبوظبي خلال الشهر الجاري، وبالنسبة لأحد الفوارق المهمة بين فئتي العامة والشيوخ في الدوري، هو عدم وجود فترة انتقالات في فئة الشيوخ، واعتماد نفس الطيور المسجلة منذ البداية وحتى نهاية الجولات، ونتمنى لجميع الفرق التوفيق وسنسعى لتجهيز كافة الأمور اللازمة لدعم المشاركة وتهيئة الظروف الأنسب للتنافس وفق أعلى المعايير المعتمدة بكل شفافية ومساواة بين الجميع.

المنافسات تزداد حدة وقوة

ارتفعت حدة وقوة المنافسات مع دخول بطولة فخر الأجيال أشواط بيور جير للشيوخ والعامة ملاك، فيما تنطلق يوم الجمعة أشواط العامة مفتوح، بإقامة منافسات فئة جير شاهين.

وشهدت أشواط الشيوخ بيور جير، تصدر فريق «أف 3» للمركز الأول في شوط بيور جير فرخ الرمز، بالطير «أو 483» بزمن 17,252 ثانية، وجاء «بينونة» ثانياً بالطير «بي 45» بزمن 17,333 ثانية، وثالثاً «الظفرة» بالطير «إيه 32» بزمن 17,388 ثانية.

وكسب فريق «أم 7» شوط بيور جير جرناس الرمز، بالطير «حطام» بزمن 16,973 ثانية، كما حقق نفس الفريق المركز الثاني بالطير «نايف» بزمن 17,041 ثانية، وثالثاً «أف 3» بالطير «لهب» بزمن 17,081 ثانية.

وحقق فريق «أم أر أم» المركز الأول في شوط بيور جير فرخ الرئيسي، بالطير «بي 9» بزمن 17,569 ثانية، يليه «أف 3» بالطير «752» بزمن 17,578 ثانية، وثالثاً بينونة بالطير «بي 99» بزمن 17,700 ثانية.

وكسب فريق «أف 3» شوط بيور جير جرناس الرئيسي، بالطير «إيه دبليو 7070» بزمن 17,471 ثانية، يليه الظفرة بالطير «إيه 90» بزمن 17,591 ثانية، وثالثاً «أف 3» بالطير «95» بزمن 17,630 ثانية.

ونال فريق «أف 3» المراكز الثلاثة الأولى في شوط بيور جير فرخ النقدي، بالطير «أو 392» بزمن 17,740 ثانية، والطير «بي 80» بزمن 18,071 ثانية، والطير «0001» بزمن 18,111 ثانية.

وفي أشواط العامة ملاك بيور جير، كسب أحمد عتيق المهيري شوط بيور جير فرخ الرمز، بالطير «بي 58» بزمن 18,016 ثانية، يليه سلطان راشد المنصوري بالطير «شغموم» بزمن 18,374 ثانية، وثالثاً علي سعيد العميمي بالطير «إيه 5000» بزمن 18,525 ثانية.

وتشارك سلطان راشد المنصوري وأحمد سالم بن غدير المركز الأول في شوط بيور جير جرناس الرمز، بالطير «جلمود» والطير «مسبار» على التوالي بزمن 17,723 ثانية لكلا الطيرين، يليهم جمعة الفلاحي بالمركزين الثاني والثالث، بالطير «بي 2» بزمن 18,083 ثانية، والطير «إسعاف» بزمن 18,230 ثانية.

وحقق عبدالله راشد المنصوري المركز الأول في شوط بيور جير فرخ الرئيسي، بالطير «63» بزمن 18,748 ثانية، يليه سعيد مصبح الشدي بالطير «الصبيحي» بزمن 18,755 ثانية، وثالثاً ناصر حسين لوتاه بالطير «حظ» بزمن 18,806 ثانية.

وكسب عبدالله محمد العامري شوط بيور جير جرناس الرئيسي، بالطير «بخت» بزمن 18,185 ثانية، يليه عبيد خليفة الخييلي بالطير «إتش إل 12» بزمن 18,399 ثانية، وثالثاً سيف بن خرباش المنصوري بالطير «الأسد» بزمن 18,507 ثانية.

وفاز ناصر بطحان المنصوري بشوط بيور جير فرخ النقدي، بالطير «غياض» بزمن 18,666 ثانية، يليه عبدالله حموده الكتبي بالطير «أرجنت» بزمن 19,479 ثانية، وثالثاً حمد حسين الحمادي بالطير «111» بزمن 19,519 ثانية.