«مؤمن زكريا يا حبيب الأهلاوية» تزين ملعب مباراة الأهلى والدحيل.. وهتافات تشعل المدرجات.. واستقبال حافل من الجماهير.. بث مباشر للمباراة

الشارقة - اميمة ياسر - حرصت جماهير الأهلي الموجودة بملعب المدينة التعليمية، على الهتاف للاعبي الأهلي فور ‏وصولهم إلى أرض الملعب،‏ حيث حيّت الجماهير الموجودة في المدرجات اللاعبين، وذلك قبل انطلاق مباراة ‏الدحيل القطري في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، التي تنطلق في السابعة ‏والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة.‏

وحرصت الجماهير على النداء على لاعبي الفريق، وطالبتهم بتقديم أداء قوي، والفوز على الفريق القطري، والصعود للدور التالي لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني بطل دوري أبطال أوروبا. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

ورد لاعبو الأهلي الهتاف للجماهير التي تواجدت في المدرجات، مؤكدين على أنهم سيحققون الفوز ويرسمون البسمة على وجوههم.

رفعت جماهير الأهلي المتواجدة في مدرجات استاد المدينة التعليمية لافتة دعم لمؤمن زكريا لاعب الفريق الأحمر السابق، قبل مباراة فريقهم ضد الدحيل مساء اليوم الخميس على استاد المدينة التعليمية، بافتتاح منافسات كأس العالم للأندية. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وتحركت بعثة الفريق، في السادسة إلا ربع، إلى ملعب المدينة التعليمية، استعدادًا لمواجهة فريق الدحيل، وظهر محمود الخطيب، هو يصافح الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، قبل تحرك البعثة للمونديال.

ووصلت البعثة إلى الملعب، وتفقد اللاعبين ملعب المباراة، قبل انطلاق اللقاء في السابعة والنصف مساء اليوم.

تشكيل الأهلي لمواجهة الدحيل

وأعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، تشكيل الفريق لمواجهة الدحيل المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، في مستهل مشوار الفريق بكأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة الميمى: محمد الشناوي.

ومحمد هاني وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول في خط الدفاع.

وعمرو ‏السولية وحمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات في خط الوسط:

وفي الهجوم: والتر بواليا.‏

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد شريف وجونيور ‏أجايي وأليو ديانج وأكرم توفيق ومحمود كهربا وياسر إبراهيم وسعد سمير ومروان محسن ‏وصلاح محسن ومصطفى شوبير.

ويقدم «» بث مباشر لمباراة النادي الأهلي والدحيل القطري، المقرر انطلاقها في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على ستاد المدينة التعليمية، في إطار منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2021، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من 4 فبراير وحتى 11 فبراير الجاري، ويأمل المارد الأحمر في تحقيق الانتصار على الدحيل للوصول للدور نصف النهائي ومواجهة بايرن ميونيخ الألماني يوم الثامن من الشهر ذاته.