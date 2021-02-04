«الأهلي في المونديال».. «التشكيل.. موعد ومعلق والقنوات الناقلة والترددات» لمباراة الأهلي والدحيل.. وخطوة من موسيماني ورسالة للجماهير

الشارقة - اميمة ياسر - تنطلق اليوم الخميس، مباريات بطولة كأس العالم للأندية، حيث من المقرر أن يلتقي الأهلي مع الدحيل القطري -مستضيف البطولة- في افتتاح مباريات بطل إفريقيا بالمونديال.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء الأهلي الزي البديل، (القميص الرمادي والشورت الأسود والجوارب السوداء)،على أن الفريق القطري الطقم الأحمر كاملا، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني الذي عقد ظهر اليوم الأربعاء، داخل مقر إقامة البعثة.



موعد المباراة

تقام المباراة في السابعة والنصف مساءً على ملعب المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة. حسبما نشر موقع "يلا كورة".

القناة الناقلة للمباراة

تنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس اتش دي (المفتوحة) إضافة إلى قناة بي إن اتش دي 1، وبي إن اتش دي 11 الناطقة بالانجليزية، وقناة الكأس 3.

معلق المباراة

ومن المقرر أن يتولي مهمة التعليق على المباراة كل من خليل البلوشي وحفيظ دراجي.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مباراة الليلة فريق بايرن ميونيخ مساء الإثنين المقبل في إطار دور نصف النهائي.

- تشكيل كل فريق:



وقدم موقع "يلا كورة" التشكيل المتوقع لكل فريق والبداية من صاحب الملعب فريق الدحيل: علي صالح زكريا - يسام الراوي - مهدي بن عطية - أحمد ياسر المحمدي - سلطان آل بريك - علي كريمي - لويس مارتن جونيور - المعز علي - دودو - إدميلسون جونيور - ميشيل أولونجا.

تشكيل الأهلي المتوقع: محمد الشناوي - علي معلول - بدر بانون - أيمن أشرف - أكرم توفيق / محمد هاني - حمدي فتحي - عمرو السولية - أليو ديانج / محمد مجدي "أفشة" - محمود عبد المنعم "كهربا" / حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - والتر بواليا.

برنامج الجماهير:

من المقرر أن يشهد مباراة الدحيل والأهلي مؤازرة جماهيرية من أنصار القلعة الحمراء حيث سيتواجد 13.500 متفرج، حيث لن يتواجد سعة الملعب بالكامل نظرًا لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وسيفتح أستاد المدينة التعليمية أبوابه في تمام الخامسة والنصف بتوقيت قطر (4:30 بتوقيت القاهرة)، على أن تتجمع الرابطة أمام الاستاد في تمام السادسة بتوقيت قطر. (طالع باقي كواليس برنامج جماهير الأهلي.. من هنا)

- محاضرة أخيرة:

وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي، جلسة مع اللاعبين وكانت محاضرة فنية بالفيديو قبل التحرك إلى الملعب.

وانطلقت محاضرة موسيماني الأخيرة مع اللاعبين في الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وشهد الحديث عن التعليمات الأخيرة، وإعلان تشكيل المباراة ومراجعة بعض الأمور الفنية قبل مغادرة فندق الإقامة.

- موعد التحرك:

جهاز الأهلي الفني تحرك منذ دقائق إلى الملعب، حيث ستصل الحافلة في السادسة مساءً وربع.

وتصل حافلة الأهلي إلى ملعب المباراة في السادسة والربع مساء؛ أي قبل انطلاق المباراة بساعة ونصف الساعة، وهو الأمر الذي تم التشديد عليه خلال الاجتماع الفني الخاص بالمباراة أمس.

- رسالة للجماهير:

وجهت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية رسالة للجماهير التي ستتواجد في ملعب "المدينة التعليمية".

اللجنة المنظمة نشرت عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" :"سيتعين على المشجعين القادمين إلى استاد المدينة التعليمية بسياراتهم الخاصة المشي مسافة ٣٠-٤٠ دقيقة في أرجاء المدينة التعليمية حتى الوصول إلى بوابات التفتيش".

وأضافت: "لذلك نؤكد على ضرورة الوصول مبكراً قبل ٤ ساعات من موعد إنطلاق المباراة".

- توافد جماهيري

قبل المباراة بثلاث ساعات تواجد عدد من جماهير الأهلي في محيط ملعب "المدينة التعليمية" من أجل مساندة الفريق في مباراة الدحيل.